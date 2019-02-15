زيادة فى أسعار طن الفول بنسبة تبلغ 10%

صرح احمد الباشا، رئيس شعبة الغلال والبقوليات داخل الغرفة التجارية، بأن أسعار الفول قد شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الشهر الحالي بنسبة تصل إلى 10%، حتى بلغ سعر الطن المحلي بنحو 27.550 ألف جنيه، وبلغ سعر طن الفول المستورد نحو 17 ألف جنيه مصري، وارجع سبب الزيادة في الأسعار إلى زيادة الطلب على الفول وقلة عرضه في الأسواق المصرية.

حيث قد ارتفعت أسعار الفول بقيمة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه للطن الواحد، بسبب قلة الفول المعروض في الأسواق عامة، ومع نهاية موسم زراعة الفول أيضا، وسعر كيلو الفول في الوقت الحالي أصبح يتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيه بسعر الجملة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 27 جنيه، وأشار بأنه الحل الأمثل لتلك المشكلة هو استيراد الفول من الخارج وطرحه في الأسواق مما سيساعد على انخفاض سعره.