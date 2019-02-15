“شاهد الآن” تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الاولى والثانية الناقلة...

تعرض قناة أبو ظبي الرياضية مباريات البطولة العربية حصرياً على شاشتها، لذلك نوفر لكم عبر تلك المقالة التردد الخاص قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل مباشر ومجاني، خاصة أنه لا يوجد أي قناة أخرى ناقلة لمباريات البطولة التي يتنافس عليها أقوى الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا والتي سوف تستمر حتي شهر مايو المقبل.

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة إماراتية تنقل العديد ن الرياضات على شاشتها مثل كرة القدم والطائرة وسباق الخيول والتنس الأرضي بالإضافة إلي بعض الألعاب القتالية المحلية، وتبث القناة بجودة بث أتش دي على تردد، وجودة بث عادية على تردد أخر وتلعب مباريات البطولة العربية 2018 بنظام الذهاب والعودة بين المتنافسين والفائز يصعد إلي الدور القادم، وهو الأمر الذي يجعل تلك المباريات مثيرة للغاية، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقل البطولة العربية “بطولة زايد للأندية الأبطال” عليها.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

القناة التردد القمر ابو ظبي سبورت sd 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات

وتًعد قناة أبو ظبي من القنوات العربية الرائدة والمتخصصة في مجال الرياضة منذ سنوات طويلة، وسق لها الحصول على حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي والإنجليزي في وقت سابق. تردد قناة ابو ظبي الرياضية

مباريات دور الثمانية كأس زايد

ولم تحدد مواعيد الدور ربع النهائي من كأس زايد حتى الآن، وأليكم المباريات المنتظرة. مباريات دور الثمانية كاس زايد

وقد قدمنا لكم التردد الصحيح الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بإضافته.

تأهل نادي لنجم الساحلي إلي دور الأربعة من البطولة العربية لكرة القدم بعد تفوقه على نادي الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في مجموع لقاءين الفريقين.

وينتظر أن تقوم القناة بعرض باقي مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية في مواعيدها المحددة بشكل حصري، ومنها مباراة الهلال والاتحاد السبت المقبل.

مباراة الهلال والاتحا السكندري ستكون في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش.