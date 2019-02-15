الانتهاء من شقق وفيلات مدينة قنا الجديدة بعد تشطيبها

انتهت مدينة قنا الجديدة من إنشاء العمارات السكنية والفيلات الجديدة التي بدأ العمل عليها منذ فترة، حيث تم تشجير المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات للمستفيدين خلال الفترة القادمة، والمستفيد من الوحدات هم الشباب.

فقد انتهت مدينة قناة من إنشاء أيضا محطة مياه الشرب النقية التي تعمل بكل طاقتها الإنتاجية بضخ 270 لتر/ ثانية، وتلك مرحلة أولى بتكلفة إجمالية تصل إلى 216.900 مليون جنيه مصري.

وخلال الفترة الحالية جاري الانتهاء من مركز شباب قنا الجديدة الذي يقام على مساحة تبلغ نحو 15 فدان، وتشمل تلك المساحة كل من مبنى إداري ومطعم وكافيتريا ومجمع حمامات سباحة يشمل مكان للغطس واوليمبي وأطفال، ومبنى مخصص لتبديل الملابس وملاعب كبيرة يتم فيها إقامة كرة قدم قانوني وثلاثي وخماسي وملعب تنس، كما سيشمل المكان مدرجات لحمام السباحة والملاعب بالإضافة إلى إنشاء مسجد كبير، كل تلك الإنشاءات تطرح بتكلفة مالية تصل إلى نحو 90 مليون جنيه.