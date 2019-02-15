تراند اليوم : فيديو مني فاروق الحقيقي +18.. فيديو مني فاروق الحقيقي بدون حذف

فيديو مني فاروق الحقيقي ، فيديو مني فاروق الحقيقي بدون حذف وعم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة المصرية منى فاروق وهي بثياب شبه عارية برفقة شيماء الحج يتراقصون على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة الفنانة منى فاروقتم تداوله بكثرةعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الفنانة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

ووفقا للفيديو الذي نشر على تويتر وتم حذفه لاحقا، ساد الرقص الشرقي بين الممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيماء وهما بالثياب الداخلية فقط، ويبدو أنهما كانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، وبدتا كأنهما لا يخشيان الفضيحة، إذ أن الكاميرا كانت تتنقل عليهما بهدوء وبدون ارتباك، فيما كان الرجل الذي معهما يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما، وفعلا خلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا عاريتين تماما.

شيماء الحاج و منى فاروق تلتزمان الصمت

حتى الآن لم يصدر أي تعليق من شيما الحاج أو منى فاروق عن الفيديو الذي تم تسريبه، ليس هذا فحسب بل كتبت مواقع إلكترونية أن جزء ثاني من الفيديو تم تسريبه أيضا.

وظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو وهي ترقص بدون ملابس وأثار فيديو منى فاروق جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وحاز فيديو فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج وهما ترقصان بدون ملابس على نسبة متابعة ومشاهدة عالية على المواقع وحمل البحث عنوان فيديو شيما فاروق بدون حذف ،ومشاهدة فيديو منى فاروق الفاضح.

ويقول مغرد "لم أرَ في حياتي مثل هذا الفيديو، ولا حتى في أفلام متخصصة بهذا العرض الجنسي، لكن الرقص الشرقي ساد الأجواء بين الممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيماء الحاج، وهما بالثياب الداخلية فقط".

ويبدو أن شيماء الحاج ومنى فاروق صديقتان مقربتان جداً، وكانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، عن أدنى وعي أو خوف، ولا نعرف إن كانتا تعرفان أن الرجل معهما كان يصورهما لأن الكاميرا كانت تتنقل عليهما براحة وبدون ارتباك.. الرجل كان يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما وفعلتا وخلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا مثلما خلقتني يا رب.

هل كان يوجد أحدٌ ما يصور وهما غير منتبهتين؟ لا أحد يستطيع أن يخمن لأن مونتاجاً تعرض له الفيلم الذي يطول لثلاث دقاق.

كانتا ترقصان عاريتين على موسيقى (يا عين مولايتين) وهي أغنية شهيرة للمطربة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، ولا نعرف إن كانت الأغنية منتشرة في مصر؟

الرجل الذي كان معهما ويصور كان يتحدث إليهما باللهجة المصرية.

لا نعرف تاريخ التصوير، لكن الممثلتين بدتا بجسدين مكتنزين، وكانتا ترقصان بمرح ودلع وتؤديا استعراضاً لم نألفه من قبل.

شكل الشقة، هي من الشقق المفروشة بإتقان، ويغلب عليها الاثاث الكلاسيكي، من الأخشاب القديمة، مع سجادة مودرن، وكنبة تبدو على الشمال من المخمل العسلي التقليدي.

من يشاهد الفيلم أكثر من مرة يلتقط تفاصيل كثيرة، ومنها مكتب عليه الكثير من الأوراق المكدسة، ما يعني أن الرجل “بيزنس مان” لكن مثل هذه المكاتب لرجال أعمال قدامى لأن لا كومبيوتر بان على الدسك.

وقبل أن تتغير الموسيقى إلى كلاسيكية قال الرجل كلاماً يصعب نقله هنا، لتتغير الموسيقى إلى مقدمة موسيقية لأم كلثوم فتعانقت الممثلتلن وبدأتا أداءً من نوع آخر فنادى إلى إحداهما، ركضت باتجاهه وكان المشهد المقزز الذي انقطع عليه الفيلم.

تفاصيل أخرى موجودة ونكتفي بهذا القدر وننشر كي تتعلم كل فتاة أن لا تبيع جسدها للكاميرات والرجل إنه فيديو يعبر عن حالة انحراف لا حرية شخصية ولا من يحزنون.

أنا مع حرية المرأة في أن تحب وأن تفعل ما تشاء مثلها مثل الرجل لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد فإنها كارثة أخلاقية تضرب كل الأوساط وأرجو أن لا تكون الممثلتين فقيرتين واضطرتا لبيع جسديهما.