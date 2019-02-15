مشاهدة: مسلسل سرقت زوجي الحلقة 61

تعرض قناة "ام بي سي بوليود" مسلسل سرقت زوجي وتدور أحداثه حول امرأة هجرت زوجها أن تجعلها مثار للشفقة، علاوة على الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة.

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ويبدو أن فكرة المسلسل أو السيناريست يبعث إشارة للزوجات بضرورة الاهتمام بالزوج وتلبية كل رغباته حتى لا يفكر في أخريات، أو الزواج بالسر.

لكن هذه الفرضية لا تنفي أن المسلسل عبر حلقاته يحاول أن يدعو للخيانة الزوجية بصورة مغلفة لأنه أوجد حالة من التعاطف مع العشقيقة وجعلها مقهورة وتعرضت لظلم وعنف من زوجها الأمر يتطلب الوعي بمثل هذه الرسائل الملغومة خاصة في ظل الانفتاح الإعلامي والفضاء الواسع.

ومعلوم أنه لا يمكن مقارعة هذه الفضائيات، إلا بالرقابة الذاتية وتشديد الأسر على عدم متابعة هذه القنوات حتى لا تؤثر سلباً على الأطفال والمراهقين.