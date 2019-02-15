وزارة التربية العراقية| الآن هنا نتائج تمهيدي العراق 2019 الخارجي “كربلاء ظهرت” -نتيجة...

وفقا للخطة الزمنية والجدول الزمني المحدد والموضوع من قبل وزارة التربية العراقية بقيادة الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقية، ينتظر خلال الساعات القادمة طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والصف الثالث المتوسط قيام وزارة التربية العراقية بالإفراج عن نتائج التمهيدي 2019 الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، بينما انتهت امتحانات التمهيدي الخاصة بالمرحلة المتوسطة يوم الاثنين الموافق 11 فبراير، ومن خلال عرب فو نيوز سوف نوفر لكم جميع الروابط التي سيتم رفع وإعلان نتائج التمهيدي 2019 من خلالها.

نتائج تمهيدي العراق 2019

أكدت وزارة التربية العراقية ان أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات التمهيدي بالعراق 2019 قد بدات عقب انتهاء أعمال الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب المرحلة الإعدادية والثالث المتوسط جميع الدراسات العربية- التركمانية- الكردية- الإسلامية، كما أكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة سيتم الكشف والإعلان مباشرة عن نتائج التمهيدي 2019 عبر بعض المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2019

أعلن الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقية أن نتائج التمهيدي 2019 لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية سيتم رفعها واعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكد سيادته أن النتائج سوف تظهر في جميع المحافظات تباعا وليس في وقت واحد، كما أعلن سيادته أن نتائج التمهيدي 2019 سيتم رفعها عبر هذا الرابط

حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع وكتابة الاسم والمدرسة والمحافظة التابع لها والضغط على مربع عرض النتيجة.