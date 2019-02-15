“الآن” هنا استمارة ورابط التسجيل الكترونيا لوظيفه معلم مساعد ( تعاقد ) مسابقة التربية...

تستعد وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الساعات القليلة القادمة للإعلان عن أكبر مسابقة للتعيين بالعقود المؤقتة للعمل في مختلف المدارس في جميع محافظات الجمهورية لسد العجز الصارخ والكبير الذي تعاني منه مغظم المدارس في جميع المحافظات، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدوا خلال الأيام القليلة الماضية أن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 7 فبراير، كما أكدوا أن التقديم سوف يكون يدويا عن طريق مديرياتت التربية والتعليم بكل محافظة، ولكن وعقب اجتماع السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أمس بوكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تقرر وضع نظام جديد للتقديم في هذه المسابقة.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تقوم بتعيين 48 ألف معلم بنظام العقود المؤقتة في جميع محافظات الجمهورية لسد العجز، وأكد السيد وزير التربية والتعليم أمس عقب الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة أن العقد لمدة تيرم واحد فقط غير قابل للتجديد، وسوف يتقاضى المعلم راتب شهري يقدر ب1000 جنيها لمدة ثلاثة شهور، كما أكد سيادته في خبر مفاجئ للجميع أن التقديم في المسابقة سوف يكون إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأعلن أيضا أن الوزارة سوف تتيح الرابط اليوم الأربعاء أوغدا الخميس الموافق 6-2-2019

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

تختلف التخصصات المطلوبة من محافظة لمحافظة حسب حاجة كل إدارة للمعلمين، وسوف نوافيكم خلال الساعات القادمة بالتخصصات المطلوبة لجميع التخصصات، وأيضا العدد المطلوبة من المعلمين لكل محافظة، كما سنقوم بوضع رابط مباشر للتقديم الإلكتروني في هذه المسابقة فور توفره غدا الخميس. مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين بالتعاقد المؤقت

إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين

سوف نتابع معكم عبر هذا المقال أهم المستجدات حول تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم للمعلمين للتعاقد المؤقت لسد العجز في المدارس، حيث صرح الأستاذ محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم حاليا بتحديد آليات المسابقة والشروط المطلوبة للتعاقد بتلك المسابقة، وأيضا تحديد الأعداد المطلوبة بكل إدارة، وسوف نوافيكم قريباً بأهم التفاصيل فتابعونا. استمارة التقدم لشغل وظيفة معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019