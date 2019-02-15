تردد قناة المحور Mehwer الجديد 2019 وأهم البرامج التي تعرض علي شاشتها علي النايل سات

قناة المحور القناة الأهم والأقدم علي ساحة القنوات الفضائية، حيث أنها من أوائل القنوات التي إنطلقت، وهي تابعة لمجموعة شركات سما، ومالكها رجل الأعمال حسن راتب، وقد تميزت قناة المحور بشعار قناة الأسرة العربية، حيث تهتم بالقضايا العربية في أرجاء الوطن العربي، ويتابعها الجميع بمختلف أعمارهم وترضي جميع الأزواق، وتتميز قناة المحور بالإلتزام بالقواعد العربية والإسلامية، مع قواعد المهنة والإلتزام بالذوق العام.

وجاء هذا الإلتزام في طابع القناة، من إهتمام صاحب القناة حسن راتب بمجالسة العلماء، في شتي المجالات وخاصاً علماء الدين، ولذلك خصص برنامجه المشهور صالون المحور، الذي يستضيف فيه أشهر وأهم العلماء، في الدين والسياسة والإقتصاد مع مشاهير الفن، لمناقشة وتوضيح بعض القضايا التي تهم الأسرة العربية، وهو الذي يقدم الصالون ويحاور ضيوفه.

تردد قناة المحور Mehwer علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11823 v 27500 نايل سات

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أهم البرامج والمسلسلات علي شاشة قناة المحور

تهتم قناة المحور بمشاهديها، وتقدم كل جديد ومميز لجذب المشاهد لمتابعتها، ومن أهم البرامج المقدمة علي شاشتها، (برنامج مصر أحلي- برنامج إنتباة- برنامج الصديقان- برنامج الطبيب- برنامج كرسي الإعتراض- برنامج صباحك عندنا- برنامج دوس بنزين) هذا بالإيضافة لمجموعة من المسلسلات المعروضة الأن علي شاشتها، ومنها (مسلسل عرفة البحر- مسلسل الكبير أوي الجزء الخامس- مسلسل بعد البداية- مسلسل حارة اليهود- مسلسل تحت السيطرة).