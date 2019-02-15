“الآن” نظام نور للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية والسجل المدني وطريقة...

تم تفعيل نظام نور في الفترة الأخيرة، حيث أتاح موقع نور للنتائج 1440 الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك من خلال الدخول إلي نظام نور للاستعلام المباشر عبر حساب ولي الأمر وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، وقد تم اصدار تحديث جديد ومميز للموقع لزيادة الأمان وهو التسجيل برقم الهوية الوطنية والسجل المدني، لذلك لن يستطيع أي أحد بإستثناء الطالب وولي الأمر الاستعلام عن النتيجة.

وقد أصبحنظام نور للاستعلام المباشر الإلكتروني والذي توفره وزارة المملكة العربية السعودية أحد أبرز أنظمة التعليم ومعرفة النتائج في السعودية الآن، حيث يعمل علي تسهيل عملية الدراسة خلال العام، ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة أولادهم عبر برنامج نور التعليمي وذلك من خلال التسجيل في برنامج نور 1439 للعام الحالي، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم أن يستعلموا مجاناً عن نتائج الامتحانات الشهرية والنهائية برقم الهوية أو من خلال رقم السجل المدني، حيث أن وزارة التعليم السعودية تراعي عرض النتائج في أسرع وقت ممكن.

نظام نور للاستعلام المباشر

نظام نور للاستعلام المباشر

يكفل نظام نور للعام الدراسي 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف علي النتائج، حيث أن الطلاب وآبائهم يحرصون علي معرفة نتائج التقييمات الشهرية بشكل دوري بطريقة سهلة وسريعة، وهذا ما يوفره نظام نور.

طريقة التسجيل في نظام نور للاستعلام المباشر

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لصفحة نور لمن سجل في الموقع من قبل. الدخول لتسجيل الطلاب الجدد استعادة كلمة المرور لمن قفد كلمة مروره القديمة. التسجيل في الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق. إدخال اسم المستخدم في سجل جديد، ويجب أن يكون نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.

خدمات نظام نور

يقدم نظام نور للاستعلام المباشر العديد من الخدمات المميزة أهمها الاستفسار عن جميع النتائج والتقييمات الشهرية والتحقق من درجات الفصول الدراسية، كما يقدم الموقع أيضاً النتائج الشهرية والسنوية للامتحانات للمراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بمجرد أن تتم عملية رصد الدرجات من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ويمكن للطلاب مع موقع نور السعودي الاستعلام عن النتائج بمجرد الدخول إلي موقع نور.

تحديث 23/8 :

نظام نور بدون رقم سري الإلكترونية يقدم إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية، وذلك للطلاب السعوديين وغير السعوديين علي حد سواء، وهذا بمدارس التعليم العام للطلاب السعوديين وغيرهم ممن تتم معاملتهم معاملة المواطن السعودي، والذين يصنفون من أبناء القبائل النازحة وكذلك أبناء الخليجين، بالإضافة إلي أبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين، وهذا بالإضافة إلي غير السعوديين الذين يعمل اباؤهم أو احد ابويهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة، وهم من أكملوا سن الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوم فقط حتي تاريخ الميلاد 25 ربيع الأول 1434هجري الموافق 6 فبراير 2013 ميلادي، ويستمر التسجيل للفئات السابقة حتي تاريخ 22 محرم 1440هـ عبر نظام نور 1439 الإلكتروني.

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تعديل رغبات المنقولين من الوظائف الإدارية :

بدأت إدارات التعليم في المملكة بفتح الرغبات لمنسوبيها الموجهين إليها، وتدعوا الكل لمواصلة العمل في مدارسهم القديمة، وهذا إلي ان يتم توجيههم للمدرسة الجديدة، ثم البدء في اجراءات اخلاء الطرف ثم المباشرة، وقد بدأت عودة المعلمات والمعلمين إلي مدارسهم استعدادا للعام الدراسي الجديد

للمسجلين في نظام نور 200 ريال لنقل الطلاب

تقوم وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع شركة ” تطوير لخدمات النقل التعليمي” بفرض بعض الرسوم الخاصة بالتسجيل على أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلبة وهذا خلال العام الدراسي الحالي، بشكل اختياري، وقد تم استثناء الاسرة التي تتقاضى معاشات تضامنية بمبلغ 200 ريال لكل طالب، حيث شددت وزارة التعليم في المملكة في تعميم تم ارساله لكل إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، وينص علي ضرورة توقيع أولياء أمور الطلاب على الموافقة او عدم الموافقة علي الخدمة المخصّصة للطلبة في مدارس التعليم العام، وذلك بمختلف المناطق في المملكة السعودية، وقد كشفت شركة تطوير أن الخدمة ستساهم في انتظام العملية التعليمية بشكل عام.

التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي

الدخول علي رابط نظام نور “رابط التسجيل لولي أمر جديد”. إدخال سجل ولي الأمر ويظهر أمامك اسم المستخدم إدخال رقم الهوية الوطنية، تحديد صلة قرابة ولي الأمر للطالب تحديد الجنسية. إدخال البيانات في رابط التسجيل لولي أمر جديد اختيار الجنس لولي الأمر إدخال رقم الجوال.

يقوم نظام نور بإرسال رسالة نصية علي الهاتف الجوال تحتوي علي اسم المستخدم وكلمة المرور

الدخول علي موقع نظام نور للمستخدمين الجدد

تسجيل الدخول إلي نظام نور لولي الأمر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالهم اختيار تسجيل الأبناء. إدخال رقم هوية أو رخصة إقامة الطالب/الطالبة كتابة صلة قرابتك بالطالب إكمال عملية التسجيل.

يتيح نظام نور إمكانية إدخال وتعديل درجات طلاب في المرحلة المتوسطة، حيث أعلنت إدارة تعليم “بيشة” تعديل الدرجات حتى تاريخ 30 صفر 1440، وقالت انه عند عدم القدرة على رصد درجات المقررات من حساب المعلم على النظام، يتم دخول موقع نور من حساب قائد المدرسة، ثم اتباع الخطوات التالية

الإعدادات

التقويم الدراسي

تحديد فترة إدخال الدرجات في نظام نور 1439 – 1440

تحديث 14/2

تم بالفعل فتح نظام نور لأولياء الأمور، وهذا بغرض تسجيل الطلاب السعوديين وأمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية أو مدارس تحفيظ القرآن الحكومية، والتي لا يجري بها مفاضلة وسيتم هذا بدء من 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م