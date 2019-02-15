سعر الريال السعودي اليوم |الجمعة 15 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء ..فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.69 4.73 18 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.67 4.72 19 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.67 4.69 14 ساعة بنك مصر 4.67 4.69 14 ساعة البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 16 ساعة بنك بلوم 4.67 4.70 27 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 20 ساعة بنك عودة 4.67 4.69 17 ساعة البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 14 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوع واحد اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 16 ساعة بنك قناة السويس 4.66 4.70 16 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 16 ساعة بنك المشرق 4.65 4.70 15 ساعة كريدى أجريكول 4.65 4.70 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.69 11 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 15 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 9 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 14 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 16 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 يومين بنك الإسكندرية 4.63 4.68 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 15 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 3 أسابيع بنك البركة 4.59 4.73 7 ساعات

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

مع بداية تعاملات اليوم، تراجع طفيف في سعري بيع وشراء الريال السعودي، ليسجل أفضل شراء من البنك المصري الخليجي بسعر 4.69 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي الإفريقي بسعر 4.69 جنيه.

اختتم الريال منخفضا في فترة المساء في سعر البيع، وسجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.69 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 4.68 جنيه.