dawriplus الرائد والاتحاد بث مباشر مباريات الدوري السعودي

تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاءين، حيث يستضيف الشباب فريق الوحدة في الرياض، ويلاقي الرائد الاتحاد في بريدة.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض ينازل الشباب ضيفه الوحدة في مواجهة صعبة على الطرفين.

ويسعى الشبابيون لمصالحة جماهيرهم بعد خسارتهم في الجولة الماضية من أمام الفتح، والفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من النادي الأهلي الذي تعثر في هذه الجولة من أمام النصر، في المقابل يسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في سلم الترتيب حيث يحتل المرتبة الخامسة بـ 31 نقطة.

وفي القصيم وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يواجه الرائد الاتحاد في لقاء هام للفريقين، الرائد صاحب المركز 11 بـ 23 نقطة يسعى لتحقيق الفوز و الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، أما الاتحاد فيدخل المباراة وهو يبحث عن استغلال خسارة الفيحاء أمام الفتح والتي ستعطيه أفضلية الصعود للمركز الـ13 في حال انتصاره اليوم، ويحتل النادي الغربية المركز قبل الأخير بـ 14 نقطة، مبتعداً عن أحد الواقع في المؤخرة بنقطتين.