يلا شوت مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر الدورى السعودي

يستضيف نادي الشباب على ملعبه نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي فريق الشباب مع الوحدة على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى نادي الشباب لحصد الثلاث نقاط من مباراة الوحدة واستغلال تعثر الأهلي أمام النصر للتقدم وخطف المركز الثالث بدلاً من الأهلي الذي يحتله حالياً برصيد 36 نقطة.

وكان نادي أهلي جدة قد خسر من النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الثلاثاء الماضي.

أما فريق الوحدة يريد هو الآخر حصد الثلاث نقاط من مباراة الشباب على أمل العودة مرة أخرى للمركز الخامس الذي يتواجد فيه حالياً نادي التعاون برصيد 33 نقطة.

يذكر فأن نادي الشباب يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.