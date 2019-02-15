وفاة “نادية فهمي” زوجة الفنان سامح الصريطي..عن عُمر 71 عاماً

رحلت الفنانة “نادية فهمي” الزوجة السابقة للفنان سامح الصريطي ظهر يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، بعد صراع مع المرض حيث أنها لازمة المستشفى أخر عامين من عمرها بسبب تدهور حالتها الصحية، توفيت”نادية فهمي” وشيعة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وتواجد الفنان سامح الصريطي في جميع مراسم الجنازة.

وعقب وفاة “نادية فهمي” رافق الفنان “سامح الصريطي” جثمان زوجته السابقة التي توفيت عن عمر 71 عاماً على الرغم من انفصالهما من أكثر من 25 سنة، وبمجرد وبوفاة”نادية فهمي” ظَهَر في تشييع الجنازة بشكل قوي، ولذا فهو رفق زوجته حتى مثواها الأخير بمقابر البساتين، فهو رفيق عُمرها التي أنجبت منه ابنتين هما (ابتهال – أية)

وفاة الفنانة نادية فهمي

الفنانة “نادية فهمي” هي من مواليد محافظة القاهرة ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولذا فهي قامت بأدوار عديدة، وقدمت في البدايات أدوار كوميدية، واستطاعت من خلال موهبتها التواجد وأداء أدوار مع عمالقة الفن القديم فظهرت مع نجوم الفن العظماء (شكري سرحان – محمود المليحي) ولها عدد كبير من المسلسلات أهمها.

مسلسل: برج الحظ مع (محمد عوض – صفاء أبو السعود)

مسلسل: الخواجة عبد القادر مع (يحيي الفخراني)

مسلسل: نصف الربيع الأخر مع (الفخراني)

مسلسل: ضمير أبلة حكمت مع (فاتن حمامة)

مسلسل: أرابيسك مع (صلاح السعدني)

مسلسل: وعد ومش مكتوب

مسلسل: الرحايا مع (نور الشريف)

وتقام مراسم العزاء يوم الجمعة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.