مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر دوري بلس

يخوض نادي اتحاد جدة مباراة من العيار الثقيل ضد الرائد مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب فريق الاتحاد مباراته ضد الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك مساء الجمعة في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة بختام الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

ستكون مباراة نارية بالتأكيد حيثُ يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على تحقيق الثلاث نقاط للهروب من المركز الخامس عشر الذي ظل يلازمه منذ الجولات الماضية، وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع صفقات نارية على أمل الخروج من كبوة الدور الأول.

وفيما يلي يرصد لكم موقع “سبورت 360” أبرز الأرقام من تاريخ مواجهات الرائد والاتحاد قبل المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الجمعة:

– التقى الفريقان في 21 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز العميد 14 مباراة، مقابل 6 مرات للرائد، وهناك 3 حالات تعادل.

2- تلقى الرائد أهدافاً أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي أكثر من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة، سجل 49 هدفًا.

3- الاتحاد يحتل حالياً المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة

4- الرائد يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة

5- آخر مباراتين جمعت الفريقين في البطولة فاز بهما الرائد حيثُ انتهت الأول بنتيجة 3-1 والثانية في الدور الأول هذا الموسم انتهت للرائد بنتيجة 2-1