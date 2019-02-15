بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني – yalla shoot

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد على أهمية تحقيق الفوز أمام فريق فروسينوني بالدوري الإيطالي أولًا قبل التفكير في مواجهة دوري الأبطال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحقيق الفوز لإستكمال مشواره نحو اللقب.

وقال أليجري: “علينا أن نفكر في الفوز على فروسينوني غدًا قبل التفكير في أي شيء آخر، ستكون ثلاث نقاط هامة في طريقنا وهدفنا نحو لقب الدوري الإيطالي”.

وأضاف: “علينا أن نبقي في رأسنا أن ذلك الفريق حقق الانتصار في ثلاث مباريات خارج أرضه، وعلينا أن نلعب بشكل المناسبة لنستعد لمواجهة دوري الأبطال في الأسبوع المقبل”.

وقال أليجري: “علينا أن نفكر في الفوز على فروسينوني غدًا قبل التفكير في أي شيء آخر، ستكون ثلاث نقاط هامة في طريقنا وهدفنا نحو لقب الدوري الإيطالي”.

وأضاف: “علينا أن نبقي في رأسنا أن ذلك الفريق حقق الانتصار في ثلاث مباريات خارج أرضه، وعلينا أن نلعب بشكل المناسبة لنستعد لمواجهة دوري الأبطال في الأسبوع المقبل”.