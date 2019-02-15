نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-2-2019 في البنوك الحكومية والخاصة، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-2-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.67 للشراء، بينما سعر البيع 4.70 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.69 4.73 15 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.67 4.72 16 ساعة بنك مصر 4.67 4.69 11 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.67 4.69 11 ساعة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 17 ساعة بنك بلوم 4.67 4.70 36 دقيقة البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 13 ساعة بنك عودة 4.67 4.69 14 ساعة البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 11 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوع واحد اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 13 ساعة بنك قناة السويس 4.66 4.70 13 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 13 ساعة بنك المشرق 4.65 4.70 12 ساعة كريدى أجريكول 4.65 4.70 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 13 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 12 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.69 8 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 6 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 11 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 11 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 13 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 13 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 يوم واحد بنك الإسكندرية 4.63 4.68 13 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.59 4.73 4 ساعات

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

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استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-2-2019 أول أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك بلوم 4.67 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.70 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي اليوناني 4.64، وسجل سعر البيع 4.70 جنيه، والريال السعودي من أهم العملات الموجودة في السوق، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، وذلك بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج في مواسم الحج والعمرة، ومن أسباب هذا الاستقرار النسبي هو عجز الموازنة السعودية، وانخفاض سعر البترول عالمياً، تابعوا معنا سعر الريال السعودي اليوم في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.