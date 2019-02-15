مشاهدة مباراة يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر فى الدوري الايطالى

يوفنتوس وفروسينوني بث مباشر , الدوري الايطالي الممتاز السيريا اي 2018-2019 الدور الثاني المرحلة الرابعة والعشرون , في اطار منافسات الاسبوع الرابع والعشرين من الدوري الايطالي سنكون علي موعد مع مباراة يوفنتوس وفروسينوني في لقاء سيكون في متناول السيدة العجوز حيث سيقام علي ميدانه ملعب اليانز ستاديوم الذي يتسع لقرابة ال40 الف مشجع ومساند للفريق الابيض والاسود.

الفريقين قد تواجها في مرحلة الذهاب في الجولة الخامسة من الدوري الايطالي الممتاز قد انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين احرزهما كلا من كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا وبيرنارديسكي ليفوز حينها اليوفي بالمباراة والثلاث نقاط في مباراة كانت قوية وصعبة علي ابناء السيدة العجوز امام فريق عنيد مثل فروسينوني.

المواجهة اليوم سيدخلها يوفنتوس بحثا عن الفوز ليس الا من اجل التركيز فيما هو قادم من منافسات للفريق سواء علي صعيد الدوري او دوري ابطال اوروبا الذي ينتظره فيها مواجهة قوية امام اتلتيكو مدريد في دور ثمن النهائي في مواجهة ستكون صعبة ومثيرة بين الفريقين الكبيرين.

مباراة اليوفي مباشر اليوم.

الدوري الايطالي

الدور الثاني

الأسبوع الرابع والعشرون

استاد اليانز ستاديوم

القنوات الناقلة لمباراة.

بين سبورت4.