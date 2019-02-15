فيديو الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية...

مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 135 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 135 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول بعد خطف ابنه عثمان، وما يدور داخل الخيمة من صراعات، حيث يطالب “الينجاك” قائد المغول ارطغرل بتسليمه الصندوق وذهب ضرائب الأناضول، إلا أن ارطغرل يأبى على الرغم من وقوعهم في مصيدته واقتحام المغول القبيلة عنوة ومهاجمة الجنود ارطغرل بقوة من أجل قتله بعدما أمرهم قائدهم بذلك.

مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 135 من مسلسل ارطغرل، مزيد من اشتداد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول، والبحث عن عثمان لتحريره هو وباقي أطفال القبائل ومساعدة ابيليغي لأرطغرل في التعرف على المكان، من خلال بيبولات وهو يتحدث مع قائد المغول للحصول على الصندوق الذي يحوي الكثير من الأسرار الهامة والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، مع اشتداد الصراع خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.

الآن الحلقة 135 ارطغرل كاملة مترجمة من موقع النور

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 135 وتردداتها

القناة التردد قطر QATAR نايل سات – 10719 رأسي 27500 قطر QATAR سهيل سات – 11604 رأسي 27500 اليرموك نايل سات – 11678 أفقي 27500 TRT 1 التركي – 11054 رأسي 3000 وطن نايل سات – 11012 أفقي 27500 الشرق نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500 دعوة نايل سات – 10727 أفقي 27500 فور شباب نايل سات – 11316 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل أرطغرل

الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت تركيا والسعودية.

السابعة بتوقيت القاهرة.

الحلقة 135 كاملة قناة trt 1 الآن بث مباشر من هنا

أبطال مسلسل ارطغرل

الإسم في المسلسل اسم الممثل أرطغرل إنجين ألتان دوزياتان حليمة خاتون إسراء بيلقيتش الأم هايماه هوليا دارجان سليمان شاه سردار غوكهان كآن تاشانار غوندوغدو أخ أرطغرل سلجان هاتون ديدم بالتشين محي الدين بن عربي عثمان سويكوت ديلي دمير محمد شفيق بدور آيكيز هانديه سوباشي تورغوت آلب جنكيز جوشكون بامسي باي ريك نور الدين سونماز دوغان آلب جافيت تشاتين جونر آفشين باي تورجوت تونتشالب عبد الرحمن جلال آل كلاوديوس” أو “عمر رشاد ستريك تيتوس سيردار دينيز نوريان باريش باجي استاذ سيمون لبيب جوكخان فاسيليوس تشاداش أونور أوزتورك استاذ عزام ليفينت أوكتيم

الحلقة 135 قيامة ارطغرل موقع النور من هنا

مسلسل قيامة ارطغرل، مسلسل تركي شهير حصد أكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ويتزايد البحث عليه يومياً بإستمرار لمتابعات حلقات الجزء الخامس منه، خاصةً بعد الإثارة والتشويق التي تشهدها أحداث المسلسل المتصارعة حلقة بعد الأخرى، وهو ما جعل الملايين من المشاهدين يحرصون على متابعة حلقاته بإستمرار من خلال القنوات الناقلة ويبدأ العرض الأول على قناة trt 1 التركية وعلى موقع النور بالترجمة الحصرية وذلك مساء الأربعاء، ويعرض يوم الخميس على عدة قنوات أخرى موضحة بالترددات بالأعلى، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من المسلسل مزيد من الإثارة والأحداث الساخنة، فمسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul يعرض مترجم باللغة العربية على موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في السابعة مساءً من كل يوم أربعاء بتوقيت القاهرة على قناة trt 1 ، قيامة ارطغرل على قناة اليرموك ودعوة ووطن يوم الخميس في تمام الثامنة مساءاً، وتعاد الحلقة بتوقيت الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل

يتم عرض الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل في تمام الثامنة من مساء الأربعاء 13 فبراير على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يتم نشر فيديو الحلقة مترجم من موقع النور داخل المقال في تمام العاشرة مساءاً، يبدأ عرض الحلقة على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تركيا بدون ترجمة، ويقوم موقع النور الإلكتروني بعرض الحلقة مترجمة بعد ذلك مباشرةً.

أحداث الحلقة تشهد عدة صراعات بين ارطغرل وقائد المغول، بعد مهاجمة المغول للقبيلة من أجل الحصول على الصندوق الذي يحوى اسرار الدولة السلجوقية، والحصول على ذهب ضرائب الأناضول، وقد تم خطف ابن ارطغرل في الحلقة السابقة وبعض أطفال القبائل الأخرى، ويهاجم جنود المغول ارطغرل بعد رفضه تسليم الصندوق إلا أنه ينجح في عقد اتفاق معهما يخرج بمقتضاه من الخيمة سالماً ويبجبر المغول على الإنسحاب من القبيلة ثم يذهب لتحرير عثمان بعدما أبلغته ابيليغي بمكانه من خلال سماعها لحديث بيبولات مع قائد المغول.

الإعلان الأول للحلقة 136 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 136 ارطغرل الأكثر اثارة

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تحاول البيلغي ورجالها قتل ارطغرل وابنه جوندوز، إلا أنهم يتمكنوا من القضاء عليهم بإستنثاء البيلغي، بعدها تفكر البيغلي في من له مصلحة في مقاتلة رجال الكايي وأبناء أومور وهنا تستنتج المؤامرة المحاكة من قبل طرف آخر.

يحاول دراغوس وضع ارطغرل في فخ حين يقوم بسرقة صندوق جمع الضرائب من أجل إلزاق التهمة بأرتوك، كما يتعامل بهاء الدين بشكل سيئ مع الأم هايماه في غياب ارطغرل ويلزق التهمة بأرتوك.

تنقذ إيرين غوندوز في اللحظة الأخيرة من تحت سيف البيلغي، وبعدها تدور معركة كبيرة بين رجال البيلغي ورجال إيرين ابنه حاكم قلعة فلكه.

يبحث رجال ارطغرل عن جوندوز في الغابة ولا يجدوه بعد أن غادر مع إيرين، يحاول سوغوت تسديد الكيد لأرطغرل من خلال القدوم إلى سوغوت والضغط عليه لمحاكمه ابنه زاعماً تحقيق العدالة، فيعنفه ارطغرل ويطلب منه أن يلزم حده.

يحاول تورغوت استنطاق ايفدوكيا لمعرفة سر دراغوس.

تتحالف البيلغي مع بهاء الدين من أجل الإطاحة بأرطغرل، وتوعده بالذهاب لسوغوت من أجل أن تحول انفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يذهب بامسي إلى ارطغرل وهو جريح ويدعي أن دراغوس من طعنه من الخلف بينما يشك ارطغرل في زانغوتش.

يخطف رجال بيبولات السيد ارتوك أثناء عودته إلى قبيلته، من أجل استجوابه عن مكان الصندوق والذي يرفض الإفصاح عنه رغم تعرضه للتعذيب الشديد وذلك لأنه يعلم ما يمثله من خطورة.

ينقذ ارطغرل البيلغي من الأسر وينقذ الضرائب من خلال تزييف الذهب لخداع دراغوس.

روابط مشاهدة الحلقة 135 ارطغرل

الحلقة 134 من موقع النور للمشتركين من هنا

لاتزال الحلقة 135 من قيامة ارطغرل متابعة من قبل فئة كبيرة، وذلك للإثارة والتشويق الشديدن اللتي شهدتهما الحلقة، مع اشتداد الصراع وتهافت الكثيرون لمشاهدة الحلقة المقبلة 136 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث تم وضع فيديو الإعلان الأول للحلقة ويتم يوم الأربعاء المقبل 20 فبراير وضع فيديو الحلقة عقب عرضها على قناة trt 1 التركية ومترجمة حصرياً من موقع النور.