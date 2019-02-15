ياسمين عبد العزيز ترسل رسائل مباشرة في عيد الحب

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدد من الصور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ومقاطع فيديو تظهر فيها هدايا قد حصلا عليها اليوم مناسبة عيد الحب، والهدايا عبارة عن بوكية من الورد الأحمر الكبير، ونشرت نلك الصور على ستوري الخاصة بصفحتها على إنستجرام.

وعلقت على الصور بشكل كوميدي موجهة تلك الكلمات أو الرسائل لشخص ما، وتقصد بها شخص معين، حيث أنها علقت على الهدية قائلة بشكل ساخر: عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان أرجع يلازمان، كما علقت على فيديو آخر قائلة: “ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه”.

ويذكر بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد انفصلت في وقت سابق عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، وتزوج بعد الطلاق من الفنانة ريهام حجاج.