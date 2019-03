أفكار هدايا عيد الحب 2019 صور ورسائل الفلانتين – عبارات تهنئة وصور هابي فلانتين داي –...

عيد الحب أو الفلانتين أو عيد العشاق، هو مناسبة عالمية تحتفل بها معظم دول العالم، لتقديم التهاني والتبريكات بقوم يوم عيد الحب وهو فرصة جيدة ليبوح الأصدقاء والأحباب والأهل بمشاعرهم تجاه بعضهم البعض، كما أنه مناسبة لتصفية الخلافات وعودة الحب والود من جديد، فيوم عيد الحب هو يوم مميز في العام يأتي كل عام في الرابع عشر من فبراير، وهو عيد عالمي، ويتسابق الأحباب والأصدقاء لتهنئة بعضهم البعض في هذا اليوم، من خلال عدة طرق مختلفة منها المكالمات التلفونية والرسائل القصيرة عبر الفيس بوك والواتس آب، أو اللقاءات في الأماكن العامة والخروج للتنزه والترفيه والترويح عن النفس برفقة الأحبة والأصدقاء.

صور عيد الحب الفالانتين 2019، للتبادل عبر الواتس آب والفيس بوك، وأيضاً مسدجات طريفة لعيد الحب باللغة العربية والإنجليزية، وأفكار هدايا عيد الحب، كل ما تريده في الفالانتين لتشاركه مع أهلك وأحبابك وأصدقائك ليكون عيد الحب هذا العام ذكرى لا تنسى وصفحة جديدة من الحب والألفة والوئام بين الأحباب والأهل، ادخل السرور على قلب أحبابك وقل لهم Happy Valentin’s day ولا تنسى ارتداء ملابس باللون الأحمر المميزة لهذا اليوم.

من مظاهر المودة والحب في الفالانتين، هو فن تبادل الهدايا بين الأحباب، وهي خطوة صعبة لأن الهدية المفضلة تختلف من شخص إلى أخرى وتتطلب المعرفة الجيدة للطرف الأخر من أجل اختيار الهدية المناسبة، وأيضاً الأزواج الذي مر على زواجهم فترة طويلة يجدون صعوبة في اختيار الهدية لأنهما قد تبادلوا طوال السنوات الماضية العديد من الهدايا المختلفة والمميزة، ونقدم في السطور القادمة العديد من الأفكار لهدايا عيد الحب للإحتفال بين الأزواج والأحباب.

أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. يالي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت أسعد الناس.

♥

ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

♥

الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

♥

يكفينى من عمرى لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرنى وأنا عنك بعيد.

♥

حبيتك بكل كياني.. نقولها بقلبي ولساني.. عطيتك كل حياتي.. ونقتلك كون تنساني.

♥

جمال الليل بنظرة عيونك.. ونور البدر مرسوم بجفونك.. وكل الكون ما يسوى بدونك.

♥

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي.. وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك.. وتقولك كل عام وأنت بخير.

♥

نبعتلك دعوة تحميك.. ومحبة تهنيك.. وعقلي ما يسمح فيك.. وحضن يدفيك.. وقلبي يفرط في كنوز الدنيا وما يفرط فيك.

♥

باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا.. عيد عشقنا وهوانا.. فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.. كل عام وأنت عشقي وهواي.. كل عام وأنت حبيبتي.

♥

أتمنى لك في عيد الحب.. ألف ضحكة تملي أيامك.. وألف فرحة تنور أحلامك.. وألف وردة تزين الطريق قدامك.. بألف كلمة من قلبي تقلك نموت عليك.

♥

1.Happy Valentine’s day to the supremely special sweetheart of my life! Your love completes me like a cherry completes the perfect sundae! Have an ultra-sweet day and I love you!

♥

2.Happy Valentine’s Day to the most special person in my life. You are my love, my heart and my joy.

♥

3.You make my heart feel as light and carefree as a butterfly floating through the air on a sweet spring day. I cherish the gift of love that we have been given, and the happiness you provide. Happy Valentine’s Day!

♥

4.Happy Valentine’s Day to my one and only. Thank you for everything you’ve done for me throughout the years and for all the happiness you brought in my life!

♥

5.Locks are never made without a matching key. Luckily for me, you came into this world with the key that unlocks my heart. It’s safe to say that we’re meant to be. Happy Valentine’s Day!