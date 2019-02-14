الأرصاد الجوية: انخفاض حاد في درجات الحرارة في طقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن حركة الرياح الجنوبية الغربية سوف تنشط كما أنها مثيرة للرمال والأتربة على كل أنحاء البلاد اليوم الخميس، حيث أن حركة الرياح ستصل لحد العاصفة، على بعض المناطق الأخرى، وتؤدي تلك الرياح إلى انخفاض الرؤية مع زيادة في الإحساس ببرودة شديدة في الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك حالة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية فوق كل من سطح البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأما عن حالة السحب فأنها منخفضة إلى متوسطة يصاحب السحب سقوط الأمطار على شمال البلاد ويصل ذلك إلى شمال الصعيد، وأما عن حالة الطقس في شمال الصعيد فأن الطقس باردا، وعلى جنوب الصعيد من المتوقع بأن الطقس معتدل في النهار وشديد البرودة في الليل.

درجات حرارة المحافظات اليوم الخميس