مصر: العثور على جثتي فتاتين عاريتين والأمن يكشف تفاصيل الحادثة

كشفت أجهزة الأمن المصرية، أمس الأربعاء، غموض مقتل فتاتين في شبرا الخيمة، بعد العثور على جثتيهما عاريتين أسفل كوبري بهتيم وسط الزراعات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتبين لفريق البحث الجنائي أن الفتاتين لقيتا مصرعهما إثر تناولهما جرعة مخدرات زائدة ومسكرات ما أدى إلى وفاتهما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن الفتاتين كانتا في "حفل جنسي" بإحدى الشقق في شبرا الخيمة بصحبة مجموعة من الشباب وحدد فريق البحث 3 من المتهمين وجرى ضبطهم، لعرضهم على النيابة للتحقيق. بحسب "مصراوي"

وتبين أن الجثة الأولى لفتاة تدعى "م"، 28 سنة والثانية لفتاه تدعى "أ" 26 سنة ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى ناصر العام، لاتخاذ اللازم.