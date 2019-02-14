هيا الشعيبي تفاجئ جمهورها بصور مغايرة للعادة

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، صوراً حديثة لها على حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" قبل ظهورها في برنامج " The plane" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد.

وتفاجئ متابعيها بصورها عُقب التغيير الكبير في شكلها، بعد أن ظهرت بشكل مغاير تماماً وملامح مُختلفة وجسد رشيق، بعد أن خسرت الكثير من وزنها لتلفت أنتباه متابعيها بشكل كبير.

وخضعت هيا الشعيبي مؤخراً إلى عملية شفط دهون وقص معدة من جديد لخسارة وزنها.

كانت الفنانة هيا الشعيبي قد أطلت على متابعيها منذ ايام عبر بث حي ومباشر على حسابها الخاص على "انستقرام" ومن خلال الحوار طالبها متابعيها بالخضوع لعملية تجميل جديدة وإزالة الذقن واللغلوغ لديها لتؤكد لهم أنها تنوي ذلك قريباً. وفقاً لما أورده موقع "نورت"

صور الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الحديثة مع الإعلامي صالح الراشد أثارت الجدل بين متابعيها والشك في أنها قد خضعت لعملية إزالة الذقن إذ بدت في الصور من دونه تماماً وبوجه نحيف وحواجب عريضة وبرسمة مختلفة عن العادة.

ونالت صور الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الكثير من الإعجابات والتعليقات، متسائلين عن خضوعها مجدداً لعملية تجميل جديدة أم لا.