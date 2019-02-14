“الان” تردد قناة اورينت نيوز 2019 Orient News السورية على النايل سات وعربسات فبراير 2019...

سنتطرق الآن من خلال المقالة التالية تردد قناة اورينت نيوز 2019 Orient News التي تبث عبر القمرين نايل سات وعرب سات في نفس الوقت، حيث تعد قناة أورينت أحد القنوات الأخبارية التي تتابع الوضع السوري والأجواء السورية بشكل مستمر على شاشتها، من خلال بث مباشر من داخل سوريا وتقارير ميدانية وتغطيات لكل ما يتعلق بسوريا كما تقوم القناة بمتابعة ما يحدث في العالم العربي وتركيا.

فناة اورينت تبث على النايل سات والعرب سات بجودة بث عادية وهي قناة مفتوحة غير مشفرة، بالإضافة إلي النشرات الإخبارية تبث على مدار الأسبوع العديد من البرامج المختصة تحديداً بالشأن السوري والشأن التركي فتركيز القناة ينصب على الوضع السوري بشكل عام، وتحمل شعار “من سمع ليس كمن رأي”، ويمكنكم معرفة تردد قناة أورينت من الجدول الذي بالأسفل.

تردد قناة أورينت

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11603 افقي 27500 عرب سات 11678 افقي 27500

تردد قناة اورينت السورية

وبإمكان الجميع الآن استقبال تردد قناة اورينت عبر الترددين اللذان بالأعلى عبر القمرين عرب سات ونايل سات، القنوات ناطقة باللغة العربية، ومن أجل المشاهد العربي

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد القناة من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم، وذا حدث تغيير سنوفره عبر تلك المقالة.