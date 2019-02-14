مسجات عيد الحب بأقوى واحلى العبارات - فالنتاين 2019

يحتفل اليوم الخميس، الملايين من العشاق في العالم، بمناسبة حلول الـ 14 فبراير، وهو عيد الحب أو يوم الحب، كما تعتبر إسبانيا أكثر الدول الأوروبية إنفاقا على الهدايا فى هذا اليوم بمتوسط 120 يورو.

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وبحسب قناة "اثينا 3" الإسبانية، فإن بلادها تنفق ما يفوق 120 يورو بعيد الحب، مقارنة بـ 54 يورو من المتوسط من المملكة المتحدة، وهو فارق كبير لا يمكن استيعابه.

وأشارت القناة إلى أنه من بين الأشياء الأكثر استخداما في الهدايا هي الشكولاتة والورود والحيوانات المحنطة، التي تتضاعف أسعارها بثلاثة أضعاف.

تجدر الاشارة إلى أن السياحة في اسبانيا تحتل مركز الصدارة بعيد الحب، خاصة فى دولة إيطاليا التي تعتبر الدولة الرئيسية للاحتفال بهذه المناسبة الحمراء، كما يحب أن يسميها الأسبان.