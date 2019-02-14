ارطغرل 135 ..مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 مترجمة كاملة موقع النور ..مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 135 كاملة مترجمة hd

زوارنا الاعزاء نقدم لكم لمحه درامي من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 مدبلج

وينطلق ارطغرل الي تحرير ابنه عثمان من يد المغول بعد تحرير كافة قبائل من يد المغول وتحرير سوغوت من يد المغول

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