فضيحة منى فاروق..فيديو منى فاروق الجديد يوتيوب..فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل بدون حذف..

فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل يوتيوب مع خالد يوسف، هكذا احتلت عمليات البحث عبر المحرك الشهير جوجل هذه الكلمات في الآونة الأخيرة، الفيديو الكامل لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف هو الأكثر بحثاً على google وموقع يوتيوب هذه الفترة، وذلك بعدما اجتاح فيديو منى فاروق يوتيوب كامل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة كبيرة جداً على الساحة.

وترجع تفاصيل فيديو منى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف، أنه ظهر منذ أيام قليلة مقطع فيديو عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر يحتوي على فتاتين يرقصان بملابس عارتين وأبدت حركاتهما أنهما كانا في حالة ذهاب للعقل تحت تأثير الخمور أو ما شابه.

كما كان يقوم بتصويرهم شخص من الموبايل الخاص به اتضح مؤخراً أنه أحد المخرجين اللامعين في الساحة الفنية بمصر، وانتشر فيديو منى فاروق وشيما الحاج بشكل كبير في الشارع المصري وتحديداً على المواقع الإلكترونية، كما اتخذ محض اهتمام العديد من النشطاء عبر هذه المواقع بل واحتل تريند قوي على المحرك.

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وما ذُكر أعلاه هي عمليات بحث مكثفة ومستمرة حتى الآن بخصوص فيديو فضيحة منى فاروق وشيما الحاج، بل واتضح بعد فترة أن منة فاروق وشيما الحاج لهما مقاطع كثيرة مع نفس الشخص الذي اتضح مؤخراً أنه أحد المخرجين في مصر.

اعترافات منى فاروق وشيما الحاج: وألقت السلطات المصرية القبض على منى فاروق وشيما الحاج واعترفتا الممثلتان بحقيقة الفيديو الجنسي، ولكن قالت الممثلتان أنها تم إجبارهما على ذلك، وبعد القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهن في مقاطع جنسية برفقة مخرج مشهور، وهم يمارسون الجنس والشذوذ، وأكدتا أن الواقعة بزعم التغرير بهن.

وقد أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، بحبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وفي تفاصيل جديدة عن فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل يوتيوب، قالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إنها قدمت عقدي زواج عرفي لموكلتها “شيما” ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف، وأضافت “أحمد” أن زواج خالد يوسف بـ”شيما ومنى فاروق” كان منذ عام 2014.

وقالت منى فاروق في تحقيقات النيابة إنَّها ارتبطت بالمخرج الشهير عن طريق الحب وبمعرفة أهلها، وأنها لم تعرف شيئا عن واقعة نشر الفيديو، وأنها فوجئت به على شبكة الإنترنت.

ونشر اليوم السابع عقد الزواج العرفي بين المخرج خالد يوسف ومنى فاروق وشيما الحاج وذلك بالتوازي مع التحقيقات الجارية معهما الآن بتهمة نشر فيديوهات جنسية فاضحة.عقد الزواج العرفي بين المخرج خالد يوسف ومنى فاروق وشيما الحاج

فيما أدلت بعض المواقع الإلكترونية بصحة ما تم نشره مؤخراً من أخبار تُفيد بهروب المخرج خالد يوسف خارج جمهورية مصر العربية وتحديداً إلى فرنسا، ذلك بعض القبض على منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفعل الفاضح، ولكن يُنكر الأخير ذلك وهناك من يتساءل إذا أنت لم تغادر مصر أين أنت وما هو ردك على الأحداث الأخيرة.

وفي حدث جديد وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط سيدة الأعمال للتحقيق معها، بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها، وقد انتشر مؤخراً فيديو خالد يوسف ومنى الغضبان كامل يوتيوب الأكثر بحثاً هذه الفترة.

وعلى الجانب الآخر ظهر فيديو منى فاروق وخالد يوسف على موقع سكس xnxx عبر قسم خاص ومنفرد يحتوي على جميع فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج وخالد يوسف كامل يوتيوب.