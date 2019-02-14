تردد قناة دعوة 2019 الجديد نايل سات لعرض مسلسل ارطغرل 135

هناك الكثير من القنوات العربية التي تعرض المسلسل التركي، قيامة ارطغرل، ومن هذه القنوات قناة دعوة الفضائية، حيث تقوم القناة بعرض حصري للمسلسل على النايل سات.

وأوضحت بعض المصادر أن قناة دعوة الفضائية قد حصلت على حقوق نقل المسلسل، ولكن بعد إذاعته باللغة التركية على قناة TRT، وكذلك موقع النور، دون أن تكون هذه الحقوق متاحة لأي قنوات أخرى حتى هذه اللحظة.

وبدورنا في وكالة سوا الإخبارية، سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة دعوة على النايل سات؛ حتى يتسنى للمشاهدين المتابعة والاستمتاع دون أي تقطيع او تشويش على القناة؛ كما أن القناة تبث الكثير من المسلسلات التاريخية الأخرى التي تستهوي عشاق هذا النوع من المسلسلات.

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي