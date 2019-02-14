احدث اسعار السيارات 2019 .. خصومات على ماركات السيارات الأوروبية هيواندي وأوبل وشيفروليه عقب تنفيذ...

نرصد لكم أخر اسعار السيارات 2019، حيث باتت أسعار السيارات الجديدة الشغل الشاغل للشارع المصري مع بداية العام الجديد، وذلك بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي من ناحية، و الأعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية دون غيرها بخسب إتفاقية الاتحاد الأوروبي المبرمة، كل تلك الأمور أحدثت اضطرابات كبيرة في سوق السيارات المحلية سواء الجديدة أو المستعملة، حيث سيطر الركود على حركة الشراء والبيع لحين إشعار أخر، وما زاد الطين بلة، هو تدشين نشطاء عبر فيس بوك حملة بعنوان “خليها تصدي” وهي الحملة التي لاقت رواجاً كبيرأً وتهدف بالأساس إلى استخدام الضغط على التجار لتقليل الأسعار من خلال عدم الشراء.

هنا جميع أنواع السيارات واسعارها

اسعار السيارات 2019

يبدو أن اسعار السيارات 2019 لم تتغير كثيراً بعد تطبيق “زيرو الجمارك” بحسب ما كان يعتقد البعض، حيث تفاجئ الجميع بالتراجع الهزيل لأسعار السيارات الأوروبية بعد تطبيق القرار، حتى وصل البعض لإتهام الوكلاء والتجار بعدم الإلتزام بالأسعار المحددة، ولكن في حقيقة الأمر أسعارالسيارات مع تحرير سعر الدولار الجمركي قبل تطبيق “صفر الجمارك”بأيام” شهدت زيادة متوقعة عن أسعارها قبل ديسمبر من العام الماضي، وبالتالي جاء قرار تطبيق “زيرو الجمارك” ليعيد أسعار السيارات إلى ما كانت عليه من شهرين تقريباً.

افيو اتوماتيك 2019

السعر213,000 ج.م

اوبترا الفئة الثانية

السعر239,500 ج.م

كروز اتوماتيك الفئة الاولي

السعر314,000 ج.م

لانوس مانيول LS 2019

السعر170,500 ج.م

دبابه الفئه الاولي موتور هندي

السعر289,000 ج.م

دبابة – الفئة الاولي

السعر289,000 ج.م

دبابة – الفئة الثانية

السعر311,000 ج.م

اكوينوكس الفئة الاولي

السعر540,000 ج.م

اكوينوكس الفئه الثانية

السعر570,000 ج.م سيارات الـ MG أم جي mgZS 2019

السعر: 285,990 ج.م.

أم جي mgRX5 2019

السعر: 375,990 ج.م.

أم جي mg360 2019

السعر: 277,990 ج.م. اسعار و مواصفات أودى أودى Q2 2019

السعر: 625,000 ج.م.

أودى A3 2019

السعر: 510,000 ج.م.

أودى أودي أي4 2018

السعر: 785,000 ج.م.

أودي كيو3 2018

السعر: 790,000 ج.م. أسعار سيارات سكودا – Skoda اوكتافيا اتوماتيك الفئة الاولي السعر385,000 ج.م اوكتافيا A7 الفئه الثانية السعر440,000 ج.م اوكتافيا اتوماتيك الفئة الثانية السعر445,000 ج.م سوبيرب اكتيف 2019 السعر495,000 ج.م سوبيرب امبيشن السعر 630,000 ج.م فابيا الفئة الاولي اكتيف السعر330,000 ج.م فابيا الفئة الثانية امبيشن السعر350,000 ج.م رابيد p2 2018 السعر360,000 ج.م

وبحسب خبراء في مجال السيارات، ينتظر أن تشهد مصر طفرة في شراء السارات الفارهة بعد الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات الأوروبية الأخير، حيث بدأت شركات السيارات في تحريك أسعارها لأكثر من 170 طراز جديد.

أى استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة.