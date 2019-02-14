وزير التعليم: الوزارة تضمن التفاصيل الفنية للتابلت ولا دخل للطالب بها

أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بان كل ما يثار من أقاويل حول السيريال نمبر الذي يخص أجهزة التابليت بأن رقم تأمين الامتحانات، إشاعات ليس لها دليل من الصحة، حيث قد انتشرت تلك الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن كل تلك الكلام فارغ ومضلل، وأكد الوزير بان موضوع إدارة الامتحانات الالكترونية أمر منسوب إلى وزارة التعليم، وهو موضوع فني تكنولوجي، ولن يتم شرحه للعمل على تأمين الامتحانات.

وأضاف وزير التعليم بأنه يجب التحدث عن طريقة استخدام التابلت وطريقة الدخول على بنك المعرفة والمواد الرقمية التي يحتويها، وعدم التدخل في أمور من اختصاص الفنيين فقط، وأكد بأن طلاب الخدمات سوف يحصلون على أجهزة التابليت مجانا.