حقيقة وفاة الفنانة نادية فهمي

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما، وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر، ودفنت بمقابر الأسرة بالبساتين، ويقام العزاء مساء الجمعة بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.

الفنانة الراحلة ولدت في 6 يناير 1950، وتزوجت من الفنان سامح الصريطي، ولديها ابنتين هما "آية"، والفنانة ابتهال الصريطي.

يذكر أن الفنانة نادية فهمي قد غابت عن الشاشة منذ العام 2012، بعد مشاركتها بعدة مشاهد في فيلم "برتيتا"، وهي من مواليد القاهرة عام 1950.

وتخرجت فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1974 بمسلسل "القضبان"، بطولة الفنان الراحل محمود المليجي. وفق "مصراوي"