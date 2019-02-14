القبض على أدمن صفحة “شاومنيج لحجز امتحانات الثانوية العامة”

أعلنت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنها ألقت القبض على طالب ثانوية عامة بالقاهرة بتهمة تزوير المحررات المحررات الرسمية وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة للقانون، هو طالب يُدعى “زياد م” مقيم بالساحل بمحافظة القاهرة.

وقالت المباحث إنها عثرت على اللاب توب الخاص بالمتهم ووجدت عليه آثار لمشاركات الإنترنت التي يروج من خلالها لتسريب امتحانات الثانوية العامة، كما تم التأكد أنه هو منشيء صفحة “شاومنج لحجز امتحانات ثانوية عامة للعام الدراسى الحالى” حيث يستغلها لإيهام متابعيه بقدرته على تسريب الامتحانات لهم مقابل مبالغ مالية.

كما كشفت تحريات المباحث قيام الطالب بالإعلان عبر صفحته عن قدرته على تزوير المحررات الحكومية الرسمية والشهادات الجامعية بالإضافة إلى شهادات الماجستير والدكتوراة مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه، وبمواجهة المتهم بالأدلة اعترف بارتكابه تلك الجرائم حسبما ذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات.

ودأب المزورون على تسريب امتحانات الثانوية العامة في العامين الماضيين مما تسبب في مشاكل كبرى في مصر، وتدخلت الجهات المعنية لوقف التسريبات للمحافظة على تكافؤ فرص المنافسة، لكن بين الحين والآخر تظه بعض التسريبات التي تفلت من القبضة الأمنية.