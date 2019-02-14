رسائل عيد الحب 2019 | أجمل مسجات وصور عيد الحب للأحباب والعشاق happy valentine’s day

رسائل عيد الحب 2019 أجمل مسجات عيد الحب للأحباب والعشاق happy valentine’s day، يبحث الكثير من الأشخاص عن أجمل وأرقى وأحدث رسائل عيد الحب 2019، وذلك لإرسالها إلى أحبابهم وأزواجهم وخطابهم، حيث أن عيد الحب لا يقتصر فقط على الأحباب والعشاق، إنما هو أيضاً للأصدقاء المقربين والأقارب، حيث يبادل بعضهم البعض أجمل رسائل عيد الحب 2019 وأجمل كروت التهنئة والكلام الجميل المليئ بالحب والدفئ، عيد الحب يوم 14 فبراير من كل سنة، حيث لا يتبقى شيئ على قدوم هذا اليوم الجميل المليئ بالحب، وبعض الأحباب والعشاق يتبادلون الهدايا مثل “العطول، أو باقات من الورد الأحمر، أو دمى حمراء، أو ساعات، أو إكسسورات” وغيره العديد من الهدايا الرائعة.

ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر أجمل وأرقى وأحدث رسائل عيد الحب 2019 لإسالها لأصدقائكم وأحبابكم وأقاربكم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك، والواتس آب، والإنستجرام، والماسنجر”، إليكم رسائل عيد الحب 2019 أجمل مسجات عيد الحب للأحباب والعشاق happy valentine’s day.

رسائل عيد الحب 2019

رسائل عيد الحب 2019 أجمل مسجات عيد الحب للأحباب والعشاق happy valentine’s day

لن أقول عيد حب سعيد … لكن سأقول أنت الحب لكل عيد

عندى القلب وعندك دقاته …عندى جسد وعندك حياته … عندى الحب وعندك عيده …أحبك يا روح قلبي

أرسل لك همسة حب تغني لك ..مع لهفة قلبى التي تناديلك ..وبعيد الحب تهنيك

كل عام وحبك الأجمليامنير شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني

اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك .. وبنظر عيني حطيتك .. و ب رسائل عيد الحب هنيتك

يكفينى من عمرى لحظتين .. لحظة تكون فيها أنت سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا في عيد الحب عنك بعيد

من قلبي نبغيك .. وربي ليا يخليك .. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة …خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك حياتي

عاهدت ربي .. كل ما تمر سنة .. أحبك أكتر .. وأشتاقلك أكثر .. وأتمنالك أحلى عيد حب .. يا أغلى حبيب

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى .. وأن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك .. وأن كان هذا عيد حبى .. فعيدى أن تكونى معى!

سحابة حب ياعمري تمطر في سما دنياك .. تعطر قلبك الصافي وتقول مستحيل انساك

في عيد الحب أرسل حمامة سلام .. بفمها وردة غرام من الولهان .. لأغلى وأعز إنسان

نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك !

يا هادى فى رقتك ..وتقيل وكبير فى كلمتك ..وجامك فى مشيتك ..واحشنى يا عسل “ حضرتك”.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

أهدى ليك وردة ياسمين ..لونها لون قلبك تصبح عليك ..وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..

لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان ..ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى ” حياتى ، عمرى ، رسايلى” .. إلا حبك عمره ما ينتهى

ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

happy valentine’s day.

صور عيد الحب 2019