أجمل صور عيد الحب 2019 بطاقات ورمزيات وخلفيات بأغلى التقنية HD عيد الحب Happy Valentine’s Day 2019

أجمل صورة عيد الحب 2019 نقدمها لجميع متابعي موقعنا “عرب فور نيوز”، اليوم تحتفل عدد كبير من الدول حول العالم بيوم الفلانتين وهو اليوم الذي يعبر به كافة الأحبة عن مدى مشاعرهم تجاه الأخر، عيد الحب هو في الأصل أحياء لذكرى القديس فالنتين وهو القديس الذي تم إعدامه في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير ، وذلك بعد أن أصدر الإمبراطور روما “كلوديس الثانى ” حكماً بإعدامه.

أجمل صور عيد الحب 2019

ونظراً لأن موقعنا “عرب فور نيوز” موقع متميز دائما يسعى إلى تقدم كل ما هو مميز لجميع زائريه ومتابعيه الكرام، نقدم لكم عبر الأسطر التالية أجمل صور عيد الحب 2019 وبطاقات الفلانيتن داي 2019، والتي من خلالها يمكن لأي حبيب إهداء حبيبته صورة Valentine’s Day 2019 بشكل خاص ومميز.

قصة القديس فالنتين

فالنتين كاهن أو أسقف وكان يدافع عن الجواز التقليدي للجنود، في نفس الفترة الزمنية التي منع فيها الإمبراطور كلوديس الثاني الزواج من الجنود والمحاربين، حيث كان يملك اعتقاداً بأن الجنود غير المتزوجين هم الجنود الأفضل في ميدان الحرب.

القديس فالنتين قرر أن يقوم بتزويج الجنود في السر وبالفعل قام بهذا الأمر لعدد كبير من الجنود، وعندما علم الأمبراطور طلب من فالنتين أن يتخلى عن دينه المسيحي، ورفض بالطبع فالنتين لأنه كان محباً لدينه المسيحي،فتم القبض عليه وإلقي في السجن، وأثناء حبسه في السجن طلب منه سجان زنزاته أن يدعو لابنته المكفوفة وبالفعل دعا فالنتين وشفيت الفتاة، ووقعت الفتاة ابنه السجان في حب فالنتين، وعرف السجان واشتكى للإمبراطور فقرر اعدامه في يوم 14 فبراير.