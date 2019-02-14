شاهد: تحدي التوائم يشعل إنستقرام

أشعل تحدي التوائم الجديد موقع إنستقرام الخاص بمحتوى الصور، ويحمل هذا التحدي هاشتاق sexytwins#، فيما كانت الصور صادمة ومثيرة للمتابعين عبر الموقع لشدة جمال وتشابه التوائم.

ويعتمد التحدي الجديد على أن يظهر كل توأم في نفس الملابس ليبدو كلاً منهم كأنه ظل للآخر وكانت النتيجة صادمة، فالفتيات من دول مثل أمريكا، ألمانيا وروسيا وغيرها تداولوا صور مدهشة لشدة التشابه بينهم، حسب رائج.

ولاقى التحدي الجديد رواج كبير خاصة في دول أوروبا، لكنه لم يصل إلى الدول العربية والشرق الأوسط بعد.

إلا أن بعض التوائم اعتمدوا على إظهار جانب مختلف من هذا التحدي وذلك بنشر صور بمكياج مخيف للتوائم أو من خلال اعتماد نفس الفلاتر المتوفرة على إنستقرام.

