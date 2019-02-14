صور ورسائل تهاني عيد الحب 2019 Happy Valentine رومانسية هابي فلانتين اهداء وتبادل للحبيب

صور تهاني عيد الحب 2019، نقدم لكم باقة من أجمل صور تهنئة هابي فلانتين بمناسبة عيد الحب لكل الأحبة والأزواج بالإضافة إلى رسائل 2019 Happy Valentine، لإرسالها إلى من تحت للتعبير عما يمكن بداخلك في اليوم العالمي للحب، ويطلق على يوم عيد الحب عدة أسماء، منها عيد العشاق، أو يوم القديس فالنتين، وينتظر كل عاشق لتقديم الهدايا إلى محبوبته.

صور تهنئة عيد الحب 2019 هي أحد وسائل التعبير عن التقدير والحب لشخص ما في يوم الحب Valentine’s Day، والذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام ميلادي، وبإختلاف التعبير عن حبك، تختلف وسائل التعبير، سواء من صور أو رسائل فصيرة، أو عبارات تهنئة للحبيب، وسنوفر لكم باقة منوعة من أجل رسائل وصور تهاني عيد الحب 2019 .

رسائل تهاني عيد الحب 2019

نقدم لكم باقة من أجمل مسجات تهنئة عيد الحب Happy Valentine تصلح للجميع.

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أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة .

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد .

لو أن الحب كلمات تتكتب لانتهت اقلامي من زمان ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا حبيب أيامي ؟!.

يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى حياتى ، عمرى ، رسايلى إلا حبك عمره ما ينتهى .

الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف الزهور هدية الربيع وأنت هدية العمر.

عيد حب سعيد عمر مديد لبس جديد صحة حديد وبوسة لحبيبي الوحيد.

عمري ما فكرت فيك وما خطر في البال حبك، دلوقتي قلبي مشتريك وعينيا بتقول بحبك.

لن أقول عيد حب سعيد … لكن سأقول أنت الحب لكل عيد

عندى القلب وعندك دقاته …عندى جسد وعندك حياته … عندى الحب وعندك عيده …أحبك يا روح قلبي

أرسل لك همسة حب تغني لك ..مع لهفة قلبى التي تناديلك ..وبعيد الحب تهنيك

كل عام وحبك الأجمليامنير شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني

اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك .. وبنظر عيني حطيتك .. و ب رسائل عيد الحب هنيتك

يكفينى من عمرى لحظتين .. لحظة تكون فيها أنت سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا في عيد الحب عنك بعيد

من قلبي نبغيك .. وربي ليا يخليك .. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة …خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك حياتي

عاهدت ربي .. كل ما تمر سنة .. أحبك أكتر .. وأشتاقلك أكثر .. وأتمنالك أحلى عيد حب .. يا أغلى حبيب.

صور تهاني عيد الحب 2019

وإليكم أجمل صور تهنئة بعيد الحب للتبادل والمشاركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وواتساب وفيسبوك وغيرها.