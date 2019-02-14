تردد قناة ميكي mickey الجديد على نايل سات لأحدث أفلام ديزني العالمية

تردد قناة ميكي الجديد 2018 بعد تعديله أصبح أكثر ترددات النايل سات بحثا في الوطن العربي أجمع، فلقد أعلنت قناة ميكي للأطفال عن تعديل وتغير ترددها عبر الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك، قناة ميكي من أشهر القنوات المهتمة بالطفل العربي حيث تعرض القناة أفلام ديزني الكرتونية وتقدم برامج الأطفال وتعرض الأغاني والبرامج الترفيهية، كل هذه المواد الإعلامية تؤهل قناة ميكي لأن تكون قناة الأطفال الأشهر في الوطن العربي.

من خلال هذا المقال سنعرض على كل متابعينا من الأطفال والكبار تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات بعد تعديله، مع عرض لأهم وأخر الأفلام الكرتونية المقدمة على القناة، وأشهر البرامج التي تعرضها، وفي الأخير نتناول ترددات قنوات الأطفال الأكثر شهره في الوطن العربي.

تردد قناة ميكي 2018

كما سبق وذكرنا فأن قناة ميكي أعلنت صباح أمس عن تعديل ترددها القديم وإضافة تردد جديد للقناة ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم متابعينا أحدث ترددات قناة ميكي للأطفال.

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 H 27500 3/4

ولقد أعلنت قناة ميكي أن تعديل ترددها جاء لهدفين الأول بأن تعرض القناة الأفلام والبرامج على شاشتها بتقنية HD ويأتي ذلك رغبتا من القناة في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة منها لجمهورها العريض، والهدف الثاني هوا التقليل من الفواصل الإعلانية على القناة.

تنويه هام جدا: توقف صباح اليوم تردد قناة ميكي عن العمل دون أن تعلن القناة عن أي أسباب لهذا التوقف، وبمراجعة الصفحة الرسمية لقناة ميكي على الإنترنت فتبين عدم إعلانها عن أي أعطال أو توقفات أو تعديل لتردد القناة، وفور ورود أي أشعار رسمي من القناة عن سبب توقف تردد قناة ميكي عن العمل سيتم موافاتكم به فورا.

تردد قناة ميكي الجديد

كما ذكرنا فأن قناة ميكي كانت قد توقفت عن العمل لمده يومين، إلا أن القناة قد عادت للعمل مرة أخرى عبر تردد جديد، وقد أعلن القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك على تردد قناة ميكي الجديد، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات للأطفال

تردد قناة ميكي mickey القمر تردد القناة الاستقطاب الترميز نايل سات 11257 أفقي 27500

قناة ميكي للأطفال

تردد قناة ميكي الجديد

تهتم قناة ميكي بعرض وتقديم كل ما يهم الطفل في مراحله العمرية الأولى سواء من أفلام كرتون أو من أغاني أو من برامج ترفيهية أو برامج مسابقات، وبجانب كل ما سبق تفرد قناة ميكي مساحة كبيرة للبرامج التي يتم تصنيفها باعتبارها برامج تعليمية والتي تساعد الأطفال على تعلم بعض مهاراتهم الأولى في الحياة، مثل البرامج التي تساعد في تعلم بعض الكلمات البسيطة أو تلك البرامج التي تساعد في تعلم بعض الأحرف الانجليزية، وجدير بالذكر أن تلك البرامج التعليمية تجعل من تردد قناة ميكي أحد الوسائل الهامة التي تساعد كل الأمهات في تعليم أبنائهم. تردد قناة ميكي الجديد 2018 للأطفال

أفلام قناة ميكي اليوم

بعد عودة قناة ميكي للعمل مرة أخرى بدأت القناة في تقديم عدد كبير جدا جدا من أفلام الكرتون المميزة والعالمية، حيث سعت القناة لاختيار وانتقاء الأفلام المعروضة عليها لتمنح تردد قناة ميكي الفرصة المناسبة للانتشار، ومن أهم الأفلام المقدمة اليوم عبر التردد الجديد لقناة ميكي فيلم 101 dalmatians 11 في تمام 12:00 Pm بتوقيت القاهرة، كما تعرض قناة ميكي فيلم Wrekit Ralph في الساعة 02:15 pm، كذلك تقدم أيضا الفيلم الكرتوني الشهير Spirit في تمام الساعة :04:30 pm، ومن المقرر أن تعرض القناة اليوم فيلم Pocahontas في 06:30 pm، كما تقدم قناة ميكي اليوم أيضا فيلم Mulan وغيرها من الأفلام الكرتونية المميزة اليوم.

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تحتفل قناة ميكي الفضائية مع جميع أطفال الوطن العربي بأعياد رأس السنه الميلادية، حيث تعرض القناة عدد كبير من أشهر أفلام ديزيني العالمية وأفلام الكرتون الجميلة والممتعة بمناسبة أعياد الكريسماس، ومن أهم الأفلام التي ستعرض مساء الليلة على قناة ميكي للأطفال فيلم BOLT كما ستقدم القناة في المساء أيضا الفيلم الشهر علاء الدين.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي القناة الأكثر شهره في مصر والخليج العربي ويمكنكم متابعه قناة طيور الجنة للأطفال من خلال التردد التالي

التردد القمر معامل الخطأ الاستقطاب الترميز 11315 نايل سات 5/6 عمودي 27500

تردد قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيس تون أقدم القنوات الفضائية المهتم بالطفل وأعرقها ونعرض عليكم فيما يلي تردد قناة سبيس تون على نايل سات.

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

تردد قناة بيبي baby الجديدة

من أحدث قنوات الأطفال في الشرق الأوسط هي قناة بيبي وفيما يلي بيان تردد القناة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10873 27500 عمودي هوت بيرد 10853 27500 افقي

تردد قناة مودي كيدز

فيما يلي عرض لتردد قناة مودي كيدز للأطفال

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11257 (v) 3/4 27500

وتعتبر قناة مودي كيدز من أنجح قنوات الأطفال في مصر، تهتم مودي كيدز في المقام الأول بعرض أغاني الأطفال التي تقدم لهم فيها بعض المواد التعليمية، وبجانب ذلك تعرض قناة مودي كيدز أيضا بعض أفلام الكرتون المميزة التي تجذب لها الأنظار.

تردد قناة ديزني للأطفال

ظهرت على الساحة الإعلامية منذ وقت قريب واحدة من أقوى قنوات الأطفال وهي قناة ديزني للأطفال، تخصصت قناة ديني فر عرض وتقديم أفلام كرتون ديزني العالمية وهوا ما وضع تردد قناة ديزني موضع بحث دائم ومستمر من كل المهتمين بأفلام الكرتون، ومن خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة ديزني الجديد.

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الأستقطاب نايل سات 11862 2/3 27500 افقي

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ميكي 2018 على نايل سات بعد تعديلة، مع عرض مبسط لمعظم ترددات قنوات الأطفال في مصر والشرق الأوسط، ونعدكم بعرض وتقديم أحدث ترددات قناة ميكي دوما في حال تغيرها أو تعديلها، وان واجهتكم متابعينا الكرام أي مشاكل في ضبط واستقبال تردد قناة ميكي الجديد السابق توضيحه برجاء ترك تعليق وسنحاول حل ما تواجهونه من مشاكل فورا.