كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاتوهات التصوير تستقبل 3 أعمال درامية لعرضها في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد استوديوهات ومواقع التصوير المختلفة، نشاطا فنيا مكثفا خلال الأيام المقبلة، حيث ينطلق تصوير 3 أعمال درامية جديدة لعرضها في سباق دراما رمضان 2019، وذلك بعد الاستقرار على جميع أبطالها، والانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بها ومعاينة أماكن التصوير، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد قبل انطلاق عملية التصوير.

وتستعد المخرجة كاملة أبو ذكرى، لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "زي الشمس" الأسبوع المقبل، لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد استقرارها على اختيار فريق عمل المسلسل بالكامل ومعاينة مناطق التصوير.

ويشارك في بطولة المسلسل، الذي كان يحمل اسم "الأختين"، وتم تغييره إلى "زي الشمس"، كل من: أحمد السعدني، دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور وأحمد داود، ومن إنتاج محمد مشيش.

وتدور أحداث المسلسل، الذي قامت بكتابته المؤلفة مريم نعوم، في إطار اجتماعي مشوق ملئ بالإثارة، حيث تجسد الفنانة دينا الشربيني دور محامية يتعرض شقيقها للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، وتبدأ في رحلة البحث عن القاتل، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط العديد من المقربين له.

كما تبدأ النجمة سمية الخشاب، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بيت القبائل" خلال أيام، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك بعد استقرار المخرج حسني صالح على كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل ومعاينة أماكن تصوير.

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ويتناول مسلسل "بيت القبائل" تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مره فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان فى 30 حلقة، تحكى تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، وهو ما رصده مؤلف العمل شاذلي فرح المتخصص فى رصد كل تقاليد الجنوب فى أعماله الفنية.

المسلسل من إخراج حسني صالح وبطولة سمية الخشاب، باسم سمرة، محمود عبد المغني، سهر الصايغ، مدحت تيخة، سميرة عبد العزيز ومفيد عاشور.

كما يستعد الفنان أحمد فهمى لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "بروفا" الأسبوع المقبل، لعرضه فى السباق الرمضاني المقبل، حيث تعقد المخرجة رشا شربتجي جلسات مكثفة مع جهة إنتاج المسلسل لوضع اللمسات النهائية، قبل بدء عملية التصوير، كما تقوم حاليا بمعاينة الديكورات الخاصة بتصوير المشاهد الأولى للعمل.

مسلسل "بروفا" تأليف يم مشهدى، وإخراج رشا شربتجى، وبطولة أحمد فهمي واللبنانية ماغى بو غصن، ومن المقرر تصوير أحداثه في لبنان.

وكان آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها أحمد فهمى مسلسل "أنا شهيرة" وشارك فى بطولته ياسمين رئيس، خالد زكى، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء، وآخرون، تأليف نور عبد المجيد، وإخراج أحمد مدحت، وهو مأخوذ عن رواية أدبية تحمل نفس الإسم.