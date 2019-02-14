الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي : “2 ثانوي” روابط مباشرة لمعرفة النتيجة برقم...

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2019 برقم الجلوس والذي يتم من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التي يؤدي الطالب امتحانه فيها، والذي يرتفع بحث الطلاب عليه بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونعرض عليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي من خلال روابط جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كما نعرض عليكم أسماء المحافظات التي ظهرت النتائج فيها ونسبة نجاح الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقد انتهت اغلب المحافظات من أداء امتحانات الصف الثاني من المرحلة الثانوية، وتنتظر محافظات أخرى انتهاء الامتحانات فيها بالأسبوع المقبل، لذلك يرتفع بحث الطلاب على مواقع مديرية التربية والتعليم لمحافظتهم التي أدوا امتحانات نهاية العام بها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

Advertisements

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

يتم الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية، والتيرم الأول من الصف الثاني الثانوي، من خلال الدخول باستخدام رقم الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعرف على نتيجة كل طالب، كما يمكن للطالب الانتظار والتوجه لمدرستهم في خلال يومين والتعرف على النتائج من خلال قوائم الأسماء برقم الجلوس.

روابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

نتيجة جميع المراحل الابتدائية بمحافظة القاهرة من هنا

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”