أسعار العملات اليوم الخميس 14 فبراير 2019 سعر اليورو والدرهم الإماراتي ومعظم العملات

نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الخميس 14-2-2019 سعر اليورو والدرهم الإماراتي ومعظم العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الخميس 14 فبراير 2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.59 بنك التعمير والإسكان أقل سعر للبيع: 17.60 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 14 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 4 أيام بنك المشرق 17.55 17.65 16 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.55 17.65 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.55 17.60 37 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.55 17.65 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك بلوم 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 17.54 17.67 19 ساعة كريدى أجريكول 17.53 17.63 16 ساعة بنك عودة 17.53 17.63 37 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.52 17.62 26 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 17 ساعة بنك قناة السويس 17.52 17.62 17 ساعة المصرف المتحد 17.52 17.62 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.52 17.62 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.52 17.62 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 14 ساعة بنك مصر 17.51 17.61 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.51 17.61 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.51 17.61 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.51 17.61 37 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 14 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.95 بنك الإسكندرية Advertisements أقل سعر للبيع: 19.86 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 19.95 20.13 أسبوع واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 23 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.90 20.15 24 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.05 14 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.87 20.02 23 ساعة بنك بلوم 19.87 20.02 14 ساعة البنك المركزى المصرى 19.87 20.02 19 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.85 20.04 14 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 14 ساعة بنك المشرق 19.84 20.02 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.84 20.02 17 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.81 20.02 14 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.81 20.03 14 ساعة بنك البركة 19.81 20.12 20 ساعة بنك قناة السويس 19.80 19.99 17 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.80 19.99 17 ساعة بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.80 19.99 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.80 19.99 14 ساعة كريدى أجريكول 19.79 20.00 16 ساعة المصرف المتحد 19.79 19.99 14 ساعة بنك مصر 19.75 19.98 16 ساعة البنك الأهلي المصري 19.75 19.98 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.75 19.98 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.75 19.98 14 ساعة المصرف العربى الدولى 19.74 19.87 37 دقيقة بنك عودة 19.72 19.89 37 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 19.71 19.86 37 دقيقة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.69 4.71 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 7 أيام البنك الأهلي المصري 4.68 4.71 16 ساعة بنك مصر 4.68 4.70 27 دقيقة بنك بلوم 4.68 4.71 17 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 19 ساعة بنك عودة 4.67 4.70 37 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 4.67 4.70 14 ساعة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 37 دقيقة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوع واحد بنك قناة السويس 4.66 4.70 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.66 4.70 17 ساعة بنك المشرق 4.66 4.71 16 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.65 4.71 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.70 16 ساعة كريدى أجريكول 4.65 4.70 16 ساعة بنك الإسكندرية 4.65 4.70 أسبوع واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 26 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.70 17 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.64 4.73 37 دقيقة المصرف المتحد 4.64 4.70 14 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 17 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 20 ساعة

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير سعر العملات اليوم الخميس 14-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.75 للشراء، و19.97 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.37 للشراء، وسجل سعر البيع 17.53، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الخميس 14-2-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 19.75 للشراء، و19.97 للبيع، بينما سجل 17.37 للشراء، وسجل سعر البيع 17.53، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. هبوط سعر الدولار في معظم بنوك مصر، حيث سجل سعر الصرف في بنك كريدي أجريكول مبلغ 17.53 للشراء، و17.63 في حالة البيع.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.