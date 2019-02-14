نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الخميس 14 فبراير 2019 وتراجع جديد في الأسعار في معظم البنوك، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 14 فبراير 2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.55 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.65 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.59 بنك التعمير والإسكان Advertisements أقل سعر للبيع: 17.60 البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 14 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 4 أيام بنك المشرق 17.55 17.65 16 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.55 17.65 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.55 17.60 36 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.55 17.65 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك بلوم 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 17.54 17.67 19 ساعة كريدى أجريكول 17.53 17.63 16 ساعة بنك عودة 17.53 17.63 36 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.52 17.62 26 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 17 ساعة بنك قناة السويس 17.52 17.62 17 ساعة المصرف المتحد 17.52 17.62 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.52 17.62 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.52 17.62 17 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 14 ساعة بنك مصر 17.51 17.61 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.51 17.61 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.51 17.61 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.51 17.61 36 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 14 ساعة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

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ثبات سعر الدولار اليوم الخميس 14-2-2019 في بعض البنوك، بينما تراجع السعر في معظم البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران التنمية 17.58 للشراء، وسجل سعر البيع 17.68 جنيه، بينما سجل السعر في البنك المركزي المصري للشراء 17.54، و17.67 بيع، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابعوا معنا سعر صرف الدولار في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار.

الخميس 14-2-2019 في بعض البنوك، بينما تراجع السعر في معظم البنوك، حيث سجل في بنك مصر إيران التنمية 17.58 للشراء، وسجل سعر البيع 17.68 جنيه، بينما سجل السعر في البنك المركزي المصري للشراء 17.54، و17.67 بيع، ويتأثر الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابعوا معنا في البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة فور تغير الأسعار. تراجع سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل السعر في بنك عودة مبلغ 17.53 للشراء، و17.63 للبيع.

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نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.