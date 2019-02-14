تردد قناة أون سبورت الجديد 2019 ON Sport |إتش دي| القناة الناقة للدوري المصري والكأس بدون تشفير

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار الرياضية، ونتابع القنوات الفضائية الغير مشفرة On Sport 2019، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، وننقل لكم جدول البث في آخر التقرير في حين توافر أخبار، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال الأخبار العاجلة2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص تردد القنوات الفضائية الغير مشفرة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات المستمرة، تابع تردد قناة أون سبورت إتش دي، القناة الناقلة للعديد من الأخبار والبطولات المصرية، ونتابع معكم القناة التي تنقل مباريات الدوري المصري والكأس، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

توقع النتيجة عبر التعليقات

تردد قناة اون سبورت الرياضية on sport

الآن يمكنكم توقع نتيجة المباراة القادمة، عبر كتابة تعليق أسفل المقال (عبر الهاتف المحمول فقط) وسوف ننشر الإسم الخاص بصاحب التوقع الصحيح بعد المباراة، حيث نتابع معكم توقعات النتائج الخاصة بالعديد من المباريات الخاصة بالمارد الأحمر والفارس الأبيض، ونستمر برصد التقارير العاجلة.

قناة أون سبورت

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقد حصلت قناة ON SPORT على بث برامج العديد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل قناة جوفينتوس وقناة تشيلسي وتلفزيون بايرن، وفي عام 2017 تمكنت من أخذ الحق الحصري من قناة بي إن سبورت في إذاعة مباريات العودة والذهاب في مباريات كأس السوبر الأسباني.

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وتبث القناة بصيغتي ال HD و SD صيغة ال hd والتي تعني جودة الصورة ووضوح الصوت، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، ومن بين البرامج التي تذاع على شاشة قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار، استاد مصر، كأس العالم روسيا 2018، النشرة الرياضية، عناوين رياضية، ميديا أون، حكاية بطولة، وغيرها من البرامج الرياضية الممتعة.

كما يعمل في القناة باقة من ألمع وأفضل المذيعين المتألقين أمثال، مدحت شلبي، مهيب عبد الهادي، محمد المحمدي، سيف زاهر، كريم رمزي، ميريهان عمر وآخرون.

كيفية ضبط تردد قناة ON SPORT

للتمكن من ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية، يمكنك اتباع التعليمات في الفيديو التالي:

تردد قناة أون سبورت 1 + 2

القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10853 أفقي 27500 6/ 5

نتابع معكم كل جديد عبر تردد القنوات الفضائية.