رابط نتائج تمهيدي “الخارجي”بالعراق| moedu.gov.iq متابعة نتائج الثالث المتوسط...

بعد انتهاء طلاب التمهيدي من امتحانات منتصف العام، يتطلع الطالب العراقي للتعرف على نتائج منتصف العام، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بعض نتائج التمهيدي الابتدائي، على ان يتم نشر نتائج المحافظات العراقية تباعا، من خلال نشر ملفات بأسماء الناجحين، ملفات بي دي اف، عبر موقعها، وننشر لكم موقع وزارة التربية والتعليم ورابط نتائج التمهيدي العراقية، في بعض المحافظات، وسنتابع معكم نشر باقي النتائج في المحافظات الأخرى، في متابعة يومية للطلاب.رابط نتائج التمهيدي

رابط نتائج التمهيدي

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم بدولة العراق عن بداية ظهور نتائج منتصف العام، بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة امتحانات الطلاب، وبعد أن تم اعتمادها، بدأ نشر النتائج تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، على شكل روابط بي دي اف، اعرف نتائج تمهيدي العراقية من

محافظة كربلاء



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محافظة ديالي

نتائج السادس الابتدائي العام

وقد انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم الإعدادية في 10 فبراير 2019، وامتحانات التمهيدي في 11 فبراير 2019، في جميع المدارس، العربية – التركمانية – الإسلامية – الكردية

الاستعلام عن نتيجة التمهيدي الخارجي