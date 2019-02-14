رقم تليفون نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 الخط الساخن للنتائج | هنا...

نتيجة الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019 والصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري الفصل الأول 2019 العام الدراسي الحالي 2018-2019، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وسنوات النقل للمرحلة الابتدائية التي يتم نشرها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، موقع الأزهر التعليمي، ولهذا يرتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عليه عن نتيجة جميع المراحل الدراسية الأزهرية، وقد تم الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر، موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج كل من المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية الأزهرية، وذلك خلال أيام قليلة، حيث يتم نشر النتائج.

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا

نتيجة الإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية التيرم الأول 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالإتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

نتيجة الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019

وفي حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق بما تودون الاستعلام عنه، ونحن عبر موقعنا سنجيب على جميع الأسئلة والاستفسارات تباعاً مع كل الأمنيات لكم بالتفوق والنجاح، ونحن سنتابع معكم كل جديد من خلال هذا التقرير، لذلك داوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على زيارة هذا التقرير. Advertisements

الخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

نتيجة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الأول 2019 | موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”