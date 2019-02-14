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واتس اب للكمبيوتر واتساب ويب WatsApp web

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واتس اب للكمبيوتر أو كما يطلق عليه  المستخدمين واتساب ويب WatsApp web  يبحث العديد عن رابط تحميل واتس اب للكمبيوتر ويتسائلون عن طريقة تشغيل الواتس على الكمبيوتر لاستخدام التطبيق بفاعلية أكثر لاسيما أن تطبيق واتس اب يتمتع  بملايين المستخدمين من مختلف الدولن فهو من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، وسوف نوضح في هذا  المقال شروط  استخدام واتس اب  للكمبيوتر وطريقة  تشغيل  واتساب ويب WatsApp web بكل سهولة.

شروط استخدام واتس اب للكمبيوتر

هناك ثلاثة شروط أساسية من أجل استخدام واتس اب للكمبيوتر على النحو التالي:

  •  لابد  من وجود حساب واتساب على تليفونك.
  • توافر شبكة الإنترنت واي فاي على تليفونك وأيضًا على جهاز الكمبيوتر.
  • تسجيل الدخول على أحدث إصدارات المتصفحات الإلكترونية  Google Chrome أو Mozilla Firefox أو Opera
واتس اب للكمبيوترواتس اب للكمبيوتر

خطوات  طريقة تشغيل واتساب ويب WatsApp web

  1. فتح web.whatsapp.com على جهاز الكمبيوتر.
  2. فتح واتساب على تليفونك.
  3. اذهب إلى القائمة  واتساب ويب من الإعداد أعلى اليسار.
  4. امسح الرمز المربّع QR Code الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر.
  5. يفتح لك واتساب ويب.

الجدير بالذكر أن يمكنك تليفونك من  الذهاب إلى واتساب ويب من أجل مطالعة أجهزة الكمبيوتر وأيضًا استُعمِل واتساب ويب أو للخروج من جولة في واتساب ويب بجميع الأجهزة للحفاظ على حسابك على تطبيق واتس اب.

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طريقة استخدام واتساب ويب

ويساعد واتساب ويب على التعامل السريع على أجهزة الكمبيوتر بشاشة كبيرة بعيدًا عن شاشات التليفون الصغيرة كما يتمكن من تحميل مزيد من الملف والوسائط المتعددة بكل سهولة وراحة وخاصة في أعمالك الإلكترونية، وبالتالي يكثر مستخدمين واتساب ويب من كل مكان ويحظى هذا  التطبيق بجماهيرية واسعة.

وكما وضحنا واتس اب للكمبيوتر واتساب ويب WatsApp web يمكنكم متابعة موقعنا للحصول على رابط تحميل واتس اب  فضلاً عن مزيد من الخدمات الإلكترونية  والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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