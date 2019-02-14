سعر اليورو اليوم| الخميس 14 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. فترة...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.95 بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع: 19.98 Advertisements البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 19.95 20.13 أسبوع واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.90 20.02 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.90 20.15 19 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.05 10 ساعات البنك الأهلى اليونانى 19.87 20.02 18 ساعة بنك بلوم 19.87 20.02 10 ساعات البنك المركزى المصرى 19.87 20.02 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.85 20.04 10 ساعات المصرف العربى الدولى 19.85 20.02 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 10 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.84 20.02 13 ساعة بنك المشرق 19.84 20.02 11 ساعة بنك عودة 19.84 20.02 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.81 20.02 10 ساعات البنك المصرى الخليجى 19.81 20.03 10 ساعات بنك البركة 19.81 20.12 16 ساعة بنك قناة السويس 19.80 19.99 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.80 19.99 13 ساعة بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 12 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.80 19.99 12 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.80 19.99 10 ساعات كريدى أجريكول 19.79 20.00 12 ساعة المصرف المتحد 19.79 19.99 10 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.75 19.98 10 ساعات البنك الأهلي المصري 19.75 19.98 12 ساعة بنك مصر 19.75 19.98 11 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.75 19.98 11 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

اقتتح اليورو صباح الأربعاء باستقرار على متوسطات الأمس السعرية، وسجل أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من البنك المصري الخليجي بسعر 19.97 جنيه.

سجلت العملة الأوروبية تراجعا في بداية التعاملات، على افضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من بنك بلوم بسعر 19.92 جنيه، واستمر الاستقرار حتى فترة المساء.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.