سعر الدولار اليوم الخميس | محدّث بالبنوك المصرية وفي السوق السوداء 14 فبراير 2019 .. فترة الصباح

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

تحديث الخميس : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي. تم رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستورة ليساوي سعر الدولار في البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي مثل تحرير سعره بالسوق المصري حسب قانون العرض والطلب.



انخفاض كبير للدولار بالبنوك المصرية في 27 يناير 2019، في سعر الشراء، ليتجاوز 22 قرش في بعض البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.61 البنك التجاري الدولي (CIB) Advertisements البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 4 أيام بنك البركة 17.57 17.67 6 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 10 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.55 17.65 13 ساعة بنك بلوم 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك المشرق 17.55 17.65 11 ساعة بنك عودة 17.55 17.65 13 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.55 17.65 10 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 17.55 17.65 10 ساعات المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 17.54 17.67 14 ساعة كريدى أجريكول 17.53 17.63 12 ساعة المصرف المتحد 17.52 17.62 10 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 12 ساعة بنك قناة السويس 17.52 17.62 13 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.52 17.62 13 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.52 17.62 12 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 10 ساعات بنك مصر 17.51 17.61 11 ساعة البنك الأهلي المصري 17.51 17.61 12 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.51 17.61 11 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 10 ساعات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.

الاتجاه العام للعملة الأمريكية في 6 شهور

تحديث

افتتح الدولار مستقرا في بداية التعاملات على أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.60 جنيه وأفضل بيع من المصرف العربي الدولي بسعر 17.65 جنيه.

مع استمرار تعاملات اليوم، سجل أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.60 جنيه وأفضل بيع من بنك بلوم بسعر 17.65 جنيه.

ترتبط العملة الخضراء بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية في مقابل جميع العملات، وأيضا احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، وقد ارتفع احتياطيات البنوك من الدولار بالفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ 2011، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية، واتجاهه للانخفاض على المدى المتوسط.

اختتم الدولار منخفضا في سعر البيع، وسجل أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.60 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 17.62 جنيه.