بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة عبر تردد قناة TRT التركية الأولى المجانية| ارطغرل 135 حلقة...

بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة عبر تردد قناة TRT التركية الأولى المجانية، حيث يبحث الملايين في الوطن العربي في هذه الآونة عن تردد قناة trt التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل، عبر الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات وهوتبيرد وترك سات، حيث أن قناة تي أر تي التركية متوفرة عبر الكثير من الأقمار حول العالم على اعتبار أنها قناة حكومية، لكن المسلسل الشهير أرطغرل يعرض على القمرالتركي فقط كعرض أول، باللغة التركية الأم وبدون دبلجة. الشاهد في هذا الأمر أن قناة trt التركية على النايل سات الناطقة باللغة العربية لا تعرض المسلسل، بل هناك قنوات أخرى غيرها تعرض ارطغرل 135، ومن المعلوم لدى الجميع أن قناة تي آرتي العربية تدخل ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي»، حيث تعتبر أول محطة تركية ناطقة بالعربية تم افتتاحها في شهر أبريل 2010، بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، وكان هدفها آنذاك يتمثل في تدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي.

بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة عبر قناة تي آر تي

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل

ما ذكر في الجدول السابق هو تردد قناة تي أر تي الناقلة للجزء الخامس من مسلسل ارطغرل باللغة التركية عبر القمر التركي، وتعتبر هذه القناة هى أول قناة تذيع الحلقات يوم الأربعاء من كل أسبوع، ثم بعد ذلك يتبعها قناة دعوة وقناة اليرموك يوم الخميس على أن تكون الإعادة يوم الجمعة، كما يتجه الملايين إلى مشاهدة الحلقات عبر موقع اليوتيوب.

بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة

تعرض الحلقة 135 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT 1 الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض على قناتي اليرموك ودعوة الخميس وتعاد نفس الحلقة يوم الجمعة.

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد القنوات الناقلة لارطغرل 135

بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة

كذلك يتم إذاعة حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل علي قناة دعوة، وفيما يلي نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث تردد لقناة دعو الناقلة لحلقات ارطغرل 135، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال لديكم علي التردد التالي:

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

وتذاع حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري علي قناة تي أر تي الأولي التركية وموقع النور، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد الحلقات في اليوم التالي ليوم إذاعتها، كما تقوم قناتي اليرموك و دعوة بإذاعة الحلقات وقت إذاعتها علي قناة تي آر تي .

القنوات الناقلة بث مباشر الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل الشهير عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك Advertisements

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

كما تقدم قناة وطن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 مدبلج، عبر شاشتها على القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني.

ارطغرل 135 القسم الثاني

يحظي المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل بشهرة عالمية، حيث حقق نجاحًا كبيرا في مواسمه الأربعة السابقة ما ساعد علي استمرار انتاج اجزاء جديدة منه .

أبطال مسلسل قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور “أرطغرل”

هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

كآن تاشانار بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

ديدم بالتشين بدور “سلجان هاتون”

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي”

جنكيز جوشكون بدور “تورغوت آلب”

نور الدين سونماز بدور “بامسي باي ريك”

جلال آل بدور “عبد الرحمن”

وينتظر عشاق ارطغرل الحلقة 135 من ارطغرل والتي من المقرر إذاعتها يوم الاربعاء المقبل عبر قناة تي آر تي التركية، وعلي قناتي اليرموك ودعوة يوم الخميس.

من المقرر أن تشهد الحلقات القادمة نهاية الجزء الخامس علي أن يبدأ الموسم السادس تحت مسمي قيامة عثمان، والذي تدور أحداثة حول بداية الدولة العثمانية.

الإعلان الثاني من الحلقة 135 أرطغرل الجزء الخامس:

– “قبيلة ارطغرل بين يدي، خيمته بين يدي، عائلته بين يدي، ليأتي وينقذهم لنرى!” حلقة جديدة مليئة بالإثارة والأحداث من قيامة ارطغرل اليوم على TRT1 الساعة 20:00.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة أيضًا كشف أرطغرل لخيانة بيبولات وتحالفه مع المغول وكذلك الكشف عن شخصية دراغوس المتسبب في الكثير من الخيانات لأرطغرل وقبيلته

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