أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 فبراير بالأسواق المصرية والمحلات

أسعار الدواجن اليوم الخميس، نتابع معكم أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات ومن المعروف إن أسعار الدواجن ترتفع مرة واحدة كل أسبوع، وذلك لزيادة المعروض وقلة الطلب في الأسواق المحلية.

ومن المعروف إن أسعار الدواجن من الأمور الهامة التي يتابعها أغلب الشعب المصري، وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم واعتماد الأسر على تناول اللحوم البيضاء.

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق المصرية

ونستعرض معكم فيما يلي جدول يوضح أسعار الدواجن، ويتراوح كيلو اللحم الأبيض للمستهلك ما بين 32 جنيه مصري إلى 33 جنيه مصري، أما كرتونه البيض الأبيض وصل سعرها لحوالي 36 جنيه مصري، ونوضح باقي الأسعار بالجدول التالي.