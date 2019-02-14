شاهد: برنامج توب شيف الموسم الثالث الحلقة 11

انقسم المشتركون في الحلقة الماضية من برنامج توب شيف إلى فريقين، حيث تألّف الفريق الأول من الشيف منير رشدي وعلي الغزاوي وسليم الدويري، فيما تألف الفريق الثاني من الشيف ديما الشعّار وود صالح وإيلي خليفة.

الحلقة 11 هنــا

وفاز في الاختبار الفريق الأول، وكان علي الغزاوي هو صاحب الطبق الأفضل ضمن مسابقة لتحضير إفطارٍ من الشوكولا مع إضافة مُكوّن آخر، فحصل بذلك على امتيازٍ استفاد منه في المرحلة الثانية من الحلقة.

كما فاز الفريق الثاني في التحدي، وكانت ديما الشعّار الأفضل ضمن تحدي تحضير طبق مستوحى من رسمٍ صاغه ضيف الحلقة الشيف الفرنسي أريك غيران، الذي شارك مع اللجنة الثلاثية المؤلفة من الشيف بوبي شين والشيف منى موصلي والشيف مارون شديد على طاولة القرار.